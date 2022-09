El Centre Associat de la UNED a les comarques gironines amplia a partir del curs acadèmic 2022-23 la seva oferta educativa amb dues noves titulacions oficials: el Grau d’Educació Infantil i el d’Enginyeria de l’Energia.

El Grau d’Educació Infantil complementarà l’oferta de la Facultat d’Educació i servirà per formar als futurs mestres d’infants de 0 a 6 anys, una etapa clau per al desenvolupament integral, l’autonomia personal i la creació de valors cívics en les persones.

Demanda històrica

La seva implementació, que es farà de forma gradual a partir del proper curs, respon a una de les demandes socials històriques de la UNED. A Girona els dos primers cursos d’Educació Infantil es podran estudiar en format telemàtic o presencial des de la seu de Salt.

El Grau d’Enginyeria de l’Energia s’afegeix a l’oferta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials. És un grau dissenyat per formar els estudiants a fer front als reptes tecnològics en matèria de sostenibilitat, eficiència global, ètica professional i polítiques energètiques d’estalvi i racionalitat en la generació i ús de l’energia. El primer curs es podrà seguir des de l’aula universitària de la UNED Girona a Olot (UNED Garrotxa).

El termini de matrícula per a Graus i Màsters s’obre fins al 21 d’octubre. També queda oberta la matrícula per al curs d’accés a la Universitat per a Majors de 25 i 45 anys.

Des de 1975

El Centre Associat UNED Girona forma part de la xarxa de centres UNED de Catalunya des del 1975. Ofereix formació universitària en format semipresencial, combinant l’ensenyament a distància amb tutories presencials o virtuals.

La flexibilitat i l’accessibilitat que ofereix aquest tipus de formació sense nota de tall, permet adaptar-se als requisits i a les necessitats individuals de cadascun dels alumnes. Prop d’un miler de persones matriculades cada any avalen aquest sistema formatiu en què l’estudiant es converteix en el protagonista del seu propi aprenentatge, tal com estableix el Sistema Europeu d’Educació Superior.

UNED Girona forma part de la xarxa de centres UNED i compta amb aules universitàries a Olot, Figueres i Sant Feliu de Guíxols. La de Figueres està situada a la Fundació Clerch i Nicolau del carrer Nou.