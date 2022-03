Un 45,71% dels graduats en formació professional a les comarques gironines troben feina després d'acabar els estudis, segons revela l'enquesta d'inserció laboral 2021 elaborada pel Departament d'Educació i el Consell de Cambres de Catalunya. L'enquesta feta entre gener i abril del 2021 reflecteix, però, l'impacte directe de la pandèmia que, a diferència d'altres anys, ha fet disminuir l'alumnat que s'insereix al món laboral i, per contra, ha provocat l'augment dels estudiants que opten per continuar formant-se. El Govern ha avançat que hi haurà un "augment significatiu" de les places de formació professional a la demarcació per respondre a l'increment de la demanda tant d'alumnes com d'empreses que necessiten mà d'obra de perfils concrets.

Els resultats de la 15a edició de l'enquesta confirmen la formació professional com una sortida amb un percentatge alt d'inserció al món laboral. El 45,71% dels graduats en estudis professionals a les comarques gironines del curs 2019-2020 han trobat feina. D'aquesta xifra, però, cal tenir en compte que el 14,67% han optat per compatibilitzar treball amb més estudis. A més, l'enquesta xifra en un 41,6% la continuïtat formativa, que són els alumnes que decideixen continuar estudiant un cop completats els estudis.

A l'altra cara de la moneda hi ha els graduats que busquen feina. L'enquesta 2021 situa aquesta xifra en el 12,69%, una dada més elevada que l'any anterior (el 9,98%) i que tant la delegada del Govern a les comarques gironines, Laia Cañigueral, com el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, emmarquen en les conseqüències de la pandèmia que va frenar el mercat laboral. Amb tot, Jaume Fàbrega ha subratllat que és una xifra que està molt per sota de la mitjana d'atur entre els joves, superior al 30%, i que ratifica que la formació professional és una "cuirassa contra l'atur".

De fet, la pandèmia també ha modificat la tendència entre els alumnes que s'insereixen al món laboral (del 37,35% al 31,04%) i els que decideixen continuar estudiant (del 37,90% al 41,60). En canvi, el nombre d'estudiants que compatibilitzen feina i estudis es manté estable i només hi ha un descens lleuger: del 14,76% al 14,67%.

La inserció laboral és més alta entre els estudiants graduats en FP Dual, un tipus de formació que ja combina l'ensenyament teòric als centres educatius amb formació pràctica a empreses. Aquí, els estudiants que troben feina després de completar els estudis s'enfila fins al 62,43% (tenint en compte que un 13,28% estudien i treballen alhora) mentre que els que el 24,58% decideixen continuar formant-se. La recerca de feina un cop acabats els graus se situa en el 12,99%.

Després de les queixes per la manca de places de formació professionals i les crides reiterades d'empreses de la demarcació avisant que no troben mà d'obra de perfils concrets, la delegada del Govern ha anunciat que hi haurà un "augment significatiu" de l'oferta a la demarcació, que preveuen fer públic d'aquí a quinze dies i que s'ha vehiculat a través de la Taula d'impuls de la formació professional. Es tracta d'un enfoc transversal per detectar les necessitats reals del sector i perfilar l'oferta educativa d'acord a aquestes demandes. Cañigueral ha subratllat que l'objectiu és "prestigiar" la formació professional i, alhora, apuntalar els "resultats magnífics" en relació a la inserció laboral.

Es tracta de donar resposta a l'interès en augment dels alumnes per fer formació professional i pal·liar la demanda de mà d'obra qualificada de les empreses en àmbits on fan falta més treballadors. El director dels serveis territorials d'Educació, Adam Manyé, també ha posat el focus en una altra dada "rellevant" de l'enquesta, que és tant el tipus de contractació com el sou per demostrar que es tracta d'una formació que genera llocs de treball de qualitat. Així, el 35,09% dels estudiants de graus superiors i el 31,58% dels de grau mitjà han aconseguit un contracte indefinit i el gruix dels graduats cobren entre 900 i 1.200 euros al mes.