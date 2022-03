La Fundació dels Oficis ja està a punt per celebrar la segona edició del Saló dels Oficis, que compta amb la participació de tots els centres educatius de secundària de l’Alt Empordà, uns 1.600 alumnes i la col·laboració d’unes 80 empreses i entitats de la comarca. «Esperem que els dies 24 i 25 de març el Castell de Sant Ferran sigui un punt de trobada entre agents públics i privats de la comarca implicats en la formació professional i els oficis, amb l’objectiu de donar a conèixer a alumnes del territori les opcions de futur que aquests ensenyaments els poden brindar» expliquen des de la Fundació.

Acord de col·laboració

Des de l’Ajuntament donen suport i aposten per aquest projecte. «És objectiu comú donar valor als oficis i promocionar-los i entenen que l’Alt Empordà ha de ser referència en formació professional. Tant per l’Ajuntament com per la Fundació és primordial potenciar la col·laboració publicoprivada, exemple d’això és el Saló dels Oficis. Es tracta de sumar esforços i entre tots i focalitzar-nos en tenir una formació professional de qualitat a la comarca».

A diferència de l’edició passada, «aquest any el dia 25 de les 3 a les 6 de la tarda, obrirem el Saló al públic en general perquè si hi ha famílies que volen venir a acompanyar els fills per veure les sortides professionals també ho podran fer», afirma la directora de la Fundació dels Oficis, Meritxell Garrido.

Cal destacar que també hi haurà tallers i xerrades i serà una orientació molt dinàmica.