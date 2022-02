L'Ajuntament de Sant Pere Pescador busca persones joves i voluntàries per ajudar l'escola Llagut amb l'organització d'activitats. El centre educatiu d'Infantil i Primària del municipi requereix la participació voluntària de gent del poble i voltants per poder fer realitat tallers i propostes com aquestes:

Acompanyant al cross comarcal

Acompanyant a la lectura

Espai compartim amb el TIS

Taller setmanal cultural

Taller Carnestoltes i Dijous Gras

Manteniment del centre

Dinamització dels espais del pati i migdia

Espais de conversa amb els alumnes

Taller contacontes llengua materna

Acompanyament a les tasques de l'hort El consistori anima als que vulguin formar-ne part a acostar-se fins a l'Espai Jove per rebre més informació sobre les activitats i ajudes voluntàries que es poden fer a l'escola Llagut. Les diverses propostes tenen diferents horaris i cada una d'elles es realitzen en dies concrets i diferents.