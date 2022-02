La First Lego League s’ha celebrat el 5 de febrer, a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG) amb la participació d’un centre de la comarca de l’Alt Empordà, el Centre Escolar Empordà. En aquesta edició, s’han registrat quinze equips a les diferents proves i aquesta ha estat la representació del Centre Escolar Empordà i la seva posició en la classificació: dins el joc del robot, el grup de quart d’ESO, els CodeConnect, ha obtingut el segon lloc; DarthRobot, de segon d’ESO, ha quedat en tercer lloc; el quart lloc, de tercer d’ESO ha estat per a l’equip SmartBots, i els Robosincs Júnior, de sisè de primària han assolit el vuitè lloc. Aquest últim equip s’estrenava en aquesta competició, després d’haver participat dos anys a la FLL Junior, abans de la pandèmia, quan cursaven tercer i quart de primària.

Cal destacar que l’equip de SmartBots ha guanyat el Premi de Joves promeses i l’equip Robosincs Júnior, el Premi al Millor Projecte d’Innovació. Els Robosincs també han estat nominats per accedir a la selecció estatal, que els permet participar en el Global Innovation Award a escala internacional. «Ara toca continuar treballant per aconseguir aquest accés a la final estatal organitzada per @ingenierasoy», s’encoratgen els professors del Centre Escolar Empordà.

First Lego League és un programa internacional, amb presència a 110 països, que promou l’interès per l’aprenentatge entre joves de 10 a 16 anys

First Lego League és un programa internacional, amb presència a 110 països, que promou l’interès per l’aprenentatge entre joves de 10 a 16 anys convidant-los a divertir-se i emocionar-se amb la ciència i la tecnologia. Es proposa als estudiants el desafiament d’innovar per trobar solucions reals a problemes de la societat actual, mitjançant l’elaboració de projectes científics i la construcció i programació de robots autònoms. Les competències que es treballen a la First Lego League són de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.