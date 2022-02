Uns 400 estudiants de corda fregada de 26 escoles de música de Catalunya han participat aquest diumenge a la IV Trobada Fiddle, celebrada a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona. Enguany s'ha dividit en dues sessions a causa de la covid. Els intèrprets, de diferents edats i nivells, han tocat una peça conjunta, conduïts per professorat i artistes especialitzats en els instruments de corda d'estil no clàssic, com Oriol Saña, Oriol Català, Maria San Miguel, Galen Fraser i Asier Suberbiola. Es tracta de la quarta trobada d'aquest tipus que s'organitza des de l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM), i l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Tal com ha explicat el coordinador de la trobada i professor de l'ESMUC, Oriol Saña, la darrera es va fer l'any 2018 i, des de llavors, no s'havia pogut repetir a causa de la situació epidemiològica de Catalunya derivada del coronavirus. Tot i que el nombre d'estudiants ha estat inferior al de fa quatre anys – 160 a la primera tongada i 250 a la segona – Saña ha definit la cita com un "èxit total", ja que ha permès congregar gran part de la comunitat musical i educativa del país.

En aquest sentit, també defensa que es posa en valor la feina feta pel professorat que ha treballat la peça amb els alumnes. "Intentem tocar música de tradició no clàssica amb els instruments de corda fregada", explica, "fem una proposta de temes i al setembre donem les partitures a les escoles que volen participar".

El passat 7 de novembre, el professorat que dirigia l'activitat, juntament amb el professorat de les escoles de música que van decidir participar a la trobada, van protagonitzar una activitat pedagògica a l'ESMUC que porta per nom Fiddelitzem-nos, amb la finalitat de preparar el repertori que els nois i noies interpretarien al concert d'aquest diumenge.

Un cop après el tema, tots els alumnes es troben per tocar plegats. "No és un concert, però convidem a les famílies a escoltar el recital", afegeix. De fet, és la tercera vegada que aquesta trobada es fa a la Sala Ovalada del MNAC, un espai "emblemàtic" que volen descobrir a tots aquells alumnes que no hi hagin estat mai.

La Trobada Fiddle forma part del Barcelona Fiddle Congress, un esdeveniment que enguany està previst que es faci de l'1 al 3 de juliol, després que s'hagués cancel·lat l'edició de 2021 per culpa de la pandèmia. Aquest congrés té l'objectiu de crear un espai per compartir i debatre coneixements en l'àmbit de la corda fregada en la tradició musical popular, com ara el jazz, la música tradicional, el rock o el pop.