La delegació a Figueres de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) té obertes les matrícules per als cursos de la secció Sènior per a majors de 55 anys fins a l’11 de febrer. La majoria de les activitats començaran a partir del 14 de febrer, com serà el cas del curs Descobreix els dòlmens i menhirs empordanesos. L’endemà serà el torn del curs dedicat a Les matemàtiques a la vida quotidiana. El dia 16 començaran les activitats dedicades a La Guerra Civil a l’Empordà i Anglès per a majors de 50 anys. Mentrestant, s’està duent a terme el curs dedicat als Espais naturals de l’Empordà: descoberta i reflexions.

La delegació de la UNED està ubicada a la Fundació Clerch i Nicolau del carrer Nou de Figueres. L’atenció presencial es fa, els dies laborables, de nou a dues del matí. El telèfon d’informació és el 972 503 952.