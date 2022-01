La ministra d'Educació, Pilar Alegría, ha defensat que "no hi ha debat" sobre el compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que imposa un 25% de castellà a les aules catalanes. "Les sentències judicials quan són fermes es compleixen", ha dit Alegría aquest dimarts a la tarda en una compareixença al Senat. La titular d'Educació ha confiat que la Generalitat "actuï amb responsabilitat" davant del compliment de la resolució judicial. El TSJC va declarar ferma la sentència el divendres passat i va donar dos mesos al Govern per executar-la de forma voluntària.

Alegría ha recordat que la immersió lingüística funciona a Catalunya des de l'any 1983 i ha remarcat que és un model que està avalat pel Tribunal Constitucional (TC). "Tots els plans són millorables", ha apuntat la ministra d'Educació, però "per millorar lògicament és necessari el consens i la majoria que en el seu moment es va configurar, que sembla que ara està una mica més desvirtuada", ha subratllat. En aquest sentit, Alegría ha demanat "una reflexió" del PP. La ministra d'Educació ha criticat que "continuar utilitzant la llengua com a arma llancívola" danya la societat. "A mi en aquest debat i aquesta confrontació no em trobaran", ha avisat. Alegría ha insistit que mai estarà "en els extrems"."No compartiré mai els discursos d'aquells que defensen el castellà contra el català o d'aquells que defensen el català contra el castellà", ha afirmat, i ha defensat que la diversitat lingüística "enriqueix" l'Estat espanyol. Segons Alegría, aquesta "potencialitat" apareix "perfectament reflectida en l'articulat" de la llei estatal d'educació impulsada pel govern espanyol -la LOMLOE-, ja que "pretén que els estudiants quan acabin la formació bàsica siguin competents en ambdues llengües".