L’Escola Sant Pau de Figueres ha editat uns llibrets amb pautes adreçades als pares i les mares, que els ensenyen com poden ajudar els seus fills a treballar aprenentatges competencials. Són tres llibrets, un per a cada cicle, i tenen un títol comú: «Ens hi posem…?» Els continguts són activitats que serveixen d’exemple i de guia per als pares.

«Aquest projecte neix de les inquietuds de les famílies i de la predisposició que pares i mares del centre ens han manifestat a l’hora d’ajudar els fills i les filles a resoldre les tasques escolars», han explicat els autors dels llibrets, tres docents de l’Escola Sant Pau: Mari Llorente, mestra d’Educació Especial; Anna Monturiol, directora i mestra d’Audició i Llenguatge; Xavi Muñoz, cap d’estudis i mestre de Primària, i també Felipa Ojeda Morales, psicopedagoga de l’EAP del Servei Educatiu de l’Alt Empordà.

«Què passa quan els pares intenten ajudar els fills a resoldre situacions d’aprenentatge? Que sovint l’escola i la família no ens expliquem de la mateixa manera. Com diu el psicòleg i pedagog Jaume Funes: «Hem d’aconseguir que entre l’escola i la família hi hagi un suport mutu», perquè pares i mares puguin saber què han après els seus fills a l’escola, què treballen i com ho fan», exposen els responsables del projecte.

També han explicat que aquest treball defuig de fer activitats repetitives i memorístiques. «Allò que pretén és que sigui una continuïtat de com ensenyem a l’escola, tenint en compte el nostre Projecte Educatiu. Es tracta «d’ensenyar a viure» i completar la relació entre la família i l’escola», han indicat.

Les competències

En els llibres es posa l’accent en dos pilars curriculars: La competència lingüística com a base de tots els aprenentatges i la competència matemàtica. «En aquest àmbit, fem un canvi de concepte tradicional, defugint de les matemàtiques amb activitats mecàniques i repetitives i motivem als alumnes a resoldre problemes potenciant el càlcul pensat», conclouen els quatre docents.