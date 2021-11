Òmnium Alt Empordà i el SCC Alt Empordà del Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL) engeguen Fem-la petar, un projecte destinat a crear grups de conversa informal en català. Aquesta iniciativa pretén portar l'ensenyament del català fora de les aules per estendre l’ús social de l’idioma.

Aquesta setmana s’obre el període d’inscripcions tant per a voluntaris com per a aprenents. Un cop es tingui un grup prou nombrós de voluntaris i aprenents es farà una primera proposta de trobada. Les persones que vulguin participar en el projecte s’hauran d’inscriure a través d’un formulari digital que trobaran al web d’Òmnium Alt Empordà. També tenen l’opció d’anar a la seu de Figueres (Carrer Pep Ventura, 8, 1r 2a) els dimarts de 16 a 18 h i omplir el formulari en paper allà.

Els grups seran d’entre quatre i sis persones que es trobaran un cop a la setmana per parlar en català, conèixer-se entre ells i conèixer Figueres i l’entorn. A cada grup hi haurà almenys una persona catalanoparlant, que conegui la comarca, que farà de coordinadora i dinamitzadora del grup. La resta seran persones d’orígens, llengües i cultures diverses, perquè l’objectiu és promoure el coneixement dels altres.

És important remarcar que les trobades es faran en espais informals, és a dir, preferiblement es faran en espais de socialització per aconseguir que aquests grups de conversa siguin el més semblant a una trobada entre amics.