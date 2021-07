Les plaques solars, a l’Ajuntament de Vilafant, és el primer pas que fa el consistori per tal de ser més sostenible energèticament. Aquesta tardor s’instal·laran plaques a l’escola Les Mèlies i l’objectiu del govern municipal és caminar cap a la creació d’una comunitat energètic local, amb les plaques de l’escola s’iniciarà aquesta comunitat.

Una Comunitat Energètica és una entitat legal on els ciutadans, les petites i mitjanes empreses (PIMES) i les autoritats locals s’uneixen, com a usuaris finals d’energia, per a cooperar en la generació, la distribució del consum, l’emmagatzematge, el subministrament, l’agregació d’energia de fonts renovables o oferir eficiència energètica i/o servei de gestió de la demanda.

Per aconseguir-ho, Vilafant va demanar una subvenció dins de la Xarxa de territoris rurals intel·ligents, juntament amb la Diputació de Girona i la Universitat de Girona, als fons europeus FEDER. El projecte es divideix en tres grans accions, té un cost de més de 200.000 euros i es pot desenvolupar en divuit mesos. Es tracta d’una prova pilot amb l’objectiu de transformar la manera en què la ciutadania accedeix a l’energia, fomentant la producció d’energies renovables a escala local, la mobilitat elèctrica i el consum de recursos eficient.