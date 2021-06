En el marc d’Escola Verda, i de la mà del sindicat agrari Unió de Pagesos de Catalunya, amb Dipsalut de la Diputació de Girona, l’escola de Cistella, Josep Maria Albert, ha participat en el projecte dirigit als centres d’Educació Primària: «Vida, Terra i Arrels». Amb l’objectiu de donar a conèixer l’origen dels productes agraris i valorar la tasca dels pagesos i ramaders, fomentar el consum saludable i sostenible de productes de proximitat i de temporada, experts dels sectors de la llet i del cereal van oferir una exposició-entrevista en format virtual a l’alumnat. També van realitzar un taller de germinació, gràcies a un kit de llavors que els havien fet arribar.

Els objectius d’aquest programa són «fomentar la participació activa de la gent gran del sector agrari i mantenir viu el seu coneixement i la seva experiència mitjançant la transmissió de coneixements i de valors del sector agrari», als nens i les nenes de les escoles de primària.

Els objectius específics són aprendre dels valors de la gent gran pagesa, crear un espai d’interacció entre gent gran pagesa i nens i nenes on compartir experiències i treballar amb una finalitat comuna, traspassar l’estima per la terra als alumnes de l’escola, promoure el consum de productes agraris de proximitat i també els de temporada. Pagesos i ramaders expliquen en primera persona com són les seves explotacions, els seus cultius i els seus ramats i com han viscut la professió.

Segons explica el director adjunt d’Unió de Pagesos de Catalunya, Carles Falgueras, «a les comarques gironines, hi ha hagut tres escoles inscrites en aquest programa i de moment, ja hem fet aquesta de Cistella».