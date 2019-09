CGR Gemma, quinze anys fent rítmica a la comarca com a referent nacional

El Club Gimnàstica Rítmica Gemma va començar l'activitat ara fa 15 anys i actualment es manté com un referent en l'àmbit nacional. La gimnàstica rítmica és un esport de gran coordinació, equilibri, flexibilitat, plasticitat i elegància. En definitiva, un esport molt complet per a nenes i adolescents que tinguin ganes d'aprendre d'una forma divertida i alhora amb disciplina, ja que sense disciplina i esforç no s'aconsegueix un aprenentatge correcte.

Durant les classes de gimnàstica rítmica del centre de Gemma Torrent treballen la col·locació corporal, la lateralitat i la coordinació, juntament amb el treball amb la pilota, corda, cèrcol, cinta i maces.

Els aparells de rítmica augmenten la dificultat dels elements corporals que s'hagin après, però alhora aconsegueixen que d'una forma més divertida consolidin la base dels elements corporals. Al mateix temps, aprenen a fer rodaments, bots, llançaments, moviments en vuit, elements sense mans, elements sense contacte visual amb treball individual i treball de grup.



Músiques i acrobàcies



La música que utilitzen a les classes són clàssiques, modernes, actuals, de dibuixos, tot en funció de l'edat i l'evolució d'aprenentatge. També treballen acrobàcies dins de la classe, com tombarelles, rodes, verticals, remuntats, paloma, amb dues i una mà o, encara més complicat, durant un llançament de la pilota o un intercanvi de cèrcols entre dues companyes.

El club organitza, d'una banda, l'Internacional Figueres Cup amb la participació de gimnastes de quatre continents, i de l'altra, el Rítmica Star per a les gimnastes de les escoles, a més a més de fer festes del club i exhibicions trimestrals.

Durant aquests quinze anys, el club ha obtingut més de 20 campionats de Catalunya, subcampionats i campionats d'Espanya. Amb gimnastes tecnificades per la Federació Catalana, i gimnastes becades per la Federació espanyola. La quarta millor gimnasta d'Europa i la cinquena millor del món, són del Club Gimnàstica Rítmica Figueres.



LLOCS ON FER L'ACTIVITAT

Centre Obert de Figueres

Centre Obert de Llançà

Centre Obert de Castelló d'Empúries

ESCOLES

Figueres: Escolàpies, La Salle, Montessori, Sant Pau, Amistat i Carme Guasch.

Castelló: Joana d'Empúries i Ruiz Amado.

Garriguella: Joaquim Gifré.

Borrassà: Sant Andreu.

El Port de la Selva: Les Clisques.

Palau-saverdera: Martí Anglès.

Vilafant: Les Mèlies i Sol i Vent.

Navata: Joaquim Vallmajó.

Roses: Montserrat Vayreda, Els Grecs i Monturiol.

Ordis: Maria Pagès i Trayter.

Avinyonet: Gonçal Comellas.

CGR Gemma-Rítmica Star