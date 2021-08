Els sectors logístic, industrial i comercial són els que més personal demanden en aquests moments. Comprova-ho en la següent selecció d'ofertes de treball a Girona, a punt per que t'inscriguis en elles, a través d'un senzill i ràpid formulari de registre.

GRUP IMAN selecciona:

MOSSO DE MAGATZEM per Hostalric

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

A Iman Temporing ETT Granollers II, es necessita: 1 Mosso a de magatzem per realitzar la preparació de comandes en una editorial ubicada a Hostalric.

OPERARIS/ES MUNTATGE METALL (CELRÀ)

- 2 vacants.

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Busquem OPERARIS/ES PER MUNTATGE METAL, per a empresa del sector situada a Celrà.

Incorporació immediata i horari de 8-17h dilluns a divendres.

OPERARIS/ES PINTURA DEL METALL (CELRÀ)

- 2 vacants.

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

DEPENDENT/A AMB FRANCÈS per Figueres

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Empresa situada a prop de Figueres, busca DEPENDENT/A per les seves botigues de parament de la llar.

S'ofereix treball per a tot l'any.

Horaris: de 10-14 i de 16-20: 30h.

GRUP CRIT selecciona:

DEMMAND PLANNER per Olot

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

A GRUP CRIT seleccionem un/a Demmand Planner per incorporar-se al departament de Producció d'important empresa amb ubicació entre la Garrotxa i Osona.

Funcions:

- Planificació de la producció.

- Creació, seguiment i optimització de KPIs.

- Feedback continu de producció.

- Anàlisi i estudi del procés productiu per implementar millores.

- Coordinació amb proveïdors externs.

- Presa de decisions i priorització en funció d'imprevistos.

ADMINISTRATIU/VA AMB SAP per a Girona

- Jornada completa.

Grup Crit selecciona per important indústria a Girona un Administratiu/va amb SAP, per a realitzar introducció mitjançant programa SAP dels parts de producció, funcions administratives per a la gestió de compres de materials, recepció i revisió, a més de redacció d'informes corresponents.

IAD BRUNO RESTIER selecciona:

ASSESSOR/A IMMOBILIARI per Figueres

- Contracte autònom.

- Jornada completa.

ASSESSORS/ES IMMOBILIARIS/ES per a Girona

- 3 vacants.

- Contracte autònom.

- Jornada completa.

IAD Espanya selecciona:

AGENTS IMMOBILIARIS/ES per a Girona

- 10 vacants.

- Contracte autònom.

Busquem emprenedors immobiliaris a GIRONA. A IAD Espanya (filial del grup IAD Internacional), estem buscant agents associats amb ganes de crear la seva pròpia agència immobiliària digital.

