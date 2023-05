Traça és la nova marca del servei d’assessorament en materials de disseny d’interiors per a professionals de Fontfreda Pintures, distribuïdors de pintura i decoració amb cinc botigues repartides entre Figueres, Olot i Vic i un recorregut de més de 90 anys d’experiència. Entenent que l’elecció dels materials adequats és fonamental per crear espais funcionals, estèticament atractius i únics, Fontfreda Pintures ha creat un servei d’assessorament personalitzat per tal d’acompanyar al client en l’elecció dels materials adequats per aportar personalitat i exclusivitat en cada projecte.

A part d’oferir productes d’alta qualitat, Traça es caracteritza per disposar d’un servei integral que inclou assessorament personalitzat i una atenció al client excepcional. "Treballem amb professionals tècnics experts en el sector per assegurar-nos que poden trobar i aplicar els productes que millor s’adapten a les necessitats del client, ja sigui en un projecte residencial, de restauració, hoteleria o, fins i tot, obres públiques com escoles o hospitals", expliquen els responsables de Fontfreda. Traça a la botiga de Figueres Així, des del passat desembre, les botigues Fontfreda, incloent-hi la situada a la ciutat de Figueres, disposen d’un espai específic per a mostrar els productes de disseny d’interiors amb catàlegs de primeres marques, mostres de les últimes tendències i productes d’alta qualitat a preus molt competitius. Entre els productes englobats en el servei de Traça, es pot trobar terres i paviments, papers pintats, microciments, sòcols, motllures, teixits per a entapissar, catifes, cortines i estors, i les millors marques de pintura. Valors Innovació, disseny, compromís i experiència són els valors sobre els quals s’estructura el nou projecte de Fontfreda Pintures. Aquests recullen l’experiència de la quasi centenària empresa, centrant-se a aportar un assessorament tècnic i professional quant a disseny d’interiors i innovació en materials. A la vegada, aquest nou projecte assumeix un compromís d’excel·lència en el servei amb els seus clients i amb el medi ambient. Quan a la tria de materials prioritzen aconsellar i oferir solucions sostenibles i que s’adaptin a les necessitats i gustos de cada persona. FONTFREDA PINTURES Adreça: plaça Europa, 8 Telèfon: 972 505 269 Web: www.fontfredapintures.com