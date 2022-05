Decorpint, amb seu a Figueres, és un establiment especialitzat en articles de decoració, pintures, venda i instal·lació de parquets. L’empresa, al capdavant de la qual hi ha Xavier Chamorro, destaca per oferir producte de qualitat, gran gamma de color, assessorament personalitzat al client i preus competitius. Després d’uns dies tancats als particulars a causa de la pandèmia, van impulsar un servei a domicili de les comandes, la qual cosa han decidit mantenir. El servei es fa via telefònica i amb entrega a domicili.

Ara fa dos anys, l’empresa, amb motiu de l’augment de la demanda del servei, va iniciar una col·laboració amb l’empresa Creemllar, ubicada al carrer Hortes de Figueres, que havia de servir de complement dels serveis que ofereix Decorpint. Chamorro explica que aquesta col·laboració els permetia «oferir i gestionar reformes integrals», com ara cuines, parquets, banys, portes, entre altres. La col·laboració ha estat un èxit i això fa que es mantingui. Els millors productes Decorpint treballa amb els millors productes que hi ha al mercat. També són distribuïdors oficials de la firma de parquet Quickstep d’alta gamma i, a més a més, disposen d’altres marques com Krono-Swiss i Kronopol. En pintura ofereixen una gamma variada: Valentine, Bruguer, Xyladecor i Revetón, entre altres. A més, l’empresa disposa d’un nou espectrofotòmetre d’última generació de la marca Tollens i Reventon que pot formular qualsevol color a partir d’una mostra. Decorpint Adreça: avinguda Salvador Dalí, 30

avinguda Salvador Dalí, 30 Telèfons: 656 829 196 i 972 090 721

656 829 196 i 972 090 721 Web: www.decorpintfigueres.cat