Durant molts anys, el nom de Glòria Crespo Trias ha estat un referent en el sector immobiliari d’Empuriabrava i tota la seva àrea d’influència. Administradora de finques col·legiada, va consolidar un important prestigi a través de la seva feina professional. Després de la seva jubilació, l’empresa va estrenar un nou equip gestor liderat per Aymà Cañadas S. C., que ha mantingut el nom de Glòria Crespo, amb el seu assessorament.

Aquest nou equip, que ja fa més d’un any que treballa intensament, està format per sis persones especialitzades en les diferents branques que donen servei a l’empresa. «Som un grup polivalent format per un advocat, un administrador de finques, un graduat en comptabilitat, un corredor d’assegurances i una administrativa amb amplis coneixements en el sector», expliquen els germans Xavier i Miquel Aymà. Tres dels quatre socis de l’empresa formen part d’aquest equip multidisciplinari que garanteix «un servei immobiliari integral basat en la professionalitat, l’honestedat i la transparència. Gestionem més de dos mil apartaments i els nostres clients només cal que travessin una sola porta, la de la nostra empresa, per a tenir al seu abast tots els nostres serveis, sense intermediaris ni preocupacions», afegeixen.

A part de gestionar comunitats i propietats privades individuals, Glòria Crespo també comercialitza immobles i assegurances i ofereixen «assessorament immobiliari jurídic basat en totes les casuístiques de l’administració de finques» i, des de l’inici d’aquesta nova etapa, van obrir un nou vessant per a cobrir tots els serveis de tramitacions administratives per a clients estrangers. Els germans Aymà destaquen que «som un equip jove, format en les noves tecnologies i amb moltes ganes de servir bé els clients, com s’ha fet sempre des que Glòria Crespo va fundar l’empresa».

Amb vocació territorial

L’empresa treballa en l’actualitat a Empuriabrava, Figueres, Roses, Sant Pere Pescador i Fornells de la Selva, amb la voluntat d’anar-se expandint tot l’Alt Empordà i el Gironès sense perdre de vista la manera de treballar que garanteix la proximitat amb el client i l’aportació de solucions per a les seves necessitats. Una manera d’entendre el servei al client que s’ha mantingut des de l’etapa anterior.

Glòria Crespo

TELÈFON: 972 456 475 - 675 819 475

WEB: www.gloriacrespotrias.cat