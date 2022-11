L'atur registrat baixa en 6.322 persones a l'octubre a Catalunya, un 1,8% menys, i trenca la dinàmica de tres mesos a l'alça que va iniciar al juliol. Segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, el nombre d'aturats és de 347.996, la xifra més baixa en aquest mes des del 2007. En comparació amb l'octubre de l'any passat, el total de desocupats ha caigut en 29.964 persones (-7,9%). Es tracta del tercer mes d’octubre en què l’atur disminueix des de l’any 2007 i el del 2021 però ho fa amb la caiguda mensual més intensa registrada en aquest mes de la sèrie històrica. Les afiliacions han pujat per segon mes en 4.031 persones (+0,11%), segons les dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social.

Si es compara amb l'any anterior, hi havia 117.654 empleats més (+3,36%). A l'octubre, el total d'empleats afiliats a la Seguretat Social era de més de 3.617.000 milions a Catalunya.

L'atur baixa gairebé un 5% a Girona

L'atur a les comarques gironines ha trencat la tendència a l'alça dels últims mesos i tanca el mes d'octubre amb 1.655 desocupats menys, un 4,96% menys que al setembre. Percentualment, el de Girona és el més elevat després de Lleida (-5,23%). A les comarques gironines, el mes es tanca amb 31.685 persones que busquen feina. Si comparem la dada amb la de fa un any, el nombre d'aturats a la demarcació ha caigut un 12,41%, amb 4.489 aturats menys que l'octubre del 2021. Per contra, l'afiliació a la Seguretat Social ha experimentat una caiguda del 2,6% i durant el mes de setembre a Girona s'han perdut 9.228 afiliats.

"La bona marxa i la força de l'economia espanyola"

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha celebrat aquest dijous les dades d'atur del mes d'octubre que recullen un descens de 27.499 aturats a tot l'Estat. Segons Calviño les dades demostren "la bona marxa i la força de l'economia espanyola" amb "més de 100.000 nous afiliats a la Seguretat Social i un descens històric de l'atur, mínims històrics d'atur juvenil i un de cada dos contractes indefinits". "El que veiem és que l'economia espanyola segueix creixent i creant ocupació fins i tot en un context internacional tan complex", ha dit.

En declaracions als passadissos del Congrés, Calviño ha destacat l'increment de la demanda de treballadors de professions qualificades de les noves activitats econòmiques, com per exemple la nova economia digital i telecomunicacions, igual que a la construcció.

"Això posa de relleu que el pla de reconstrucció és una palanca molt potent de creació d'ocupació de qualitat i que hem d'assegurar-nos que el funcionament del mercat laboral i les polítiques d'ocupació s'acceleren i modernitzen perquè puguem garantir que totes les persones que busquen feina al nostre país el troben amb millors salaris i més estables", ha dit.

Calviño ha descartat que Brussel·les imposi cap càstig a l'Estat per la lentitud en el desplegament dels fons europeus: "Nosaltres estem complint totes les fites i objectius. Estem finalitzant la preparació de la tercera sol·licitud de pagament, i Espanya és el país que va més avançat", ha dit.

Pel que fa a les mobilitzacions de CCOO i UGT d'aquest dijous per demanar millors salaris, Calviño ha apuntat que els agents socials s'han comportat durant aquests anys amb "una gran responsabilitat" i "espero que puguem seguir treballant a les pròximes setmanes, juntament amb la patronal, perquè d'aquí a final d'any puguem tenir un pacte de rendes que ens doni un marc adequat que garanteixi un augment salarial adequat i una moderació dels marges empresarials que garanteixi estabilitat i confiança". "Seria una notícia molt positiva que hi hagués acord entre els agents socials", ha conclòs.

La vicepresidenta primera també ha celebrat la probable aprovació de llei d'Startups d'aquest dijous al Congrés. Segons ha dit, permetrà que Espanya es posi a l'avantguarda en l'atracció d'aquestes empreses de ràpid creixement en l'àmbit digital.

"Són empreses que creen ocupació d'alta qualificació, que tenen un creixement ràpid i que tenen un poder transformador molt important en l'economia digital, i per això hem treballat intensament amb tots els partits, els interessats, les empreses i els agents socials per tenir la millor llei possible i que Espanya estigui a l'avantguarda en l'atracció d'inversió i talent en aquesta nova economia digital".