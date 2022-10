La Generalitat ha multat amb 40.000 euros Ryanair per dificultar el reemborsament als usuaris dels vols que es van cancel·lar amb motiu de la pandèmia de coronavirus.

La multa ha estat imposada per l'Agència Catalana del Consum (ACC) arran d'una denúncia de Facua, han confirmat fonts de l'agència adscrita a la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat.

L'organisme autònom ha explicat que la sanció respon a les pràctiques comercials "deslleials" per acció o omissió practicades per l'aerolínia que provoquen o poden provocar en els usuaris un comportament econòmic que d'una altra manera no s'haurien produït.

Facua va denunciar Rayanir el març del 2020 per "dilatar en excés" el termini màxim per retornar els imports, després d'informar que podia trigar fins a 28 dies després de la sol·licitud de reemborsament, malgrat que la normativa europea obliga que es faci en set dies.

Així ho recull l'article 8 del Reglament europeu 261/2004, que assenyala que en cas d'una cancel·lació de l'aerolínia s'oferirà als passatgers "el reemborsament en set dies".