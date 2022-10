El Govern central ha aprovat en el Consell de Ministres d’aquest dimarts canvis en les condicions d’accés a l’Ingrés Mínim Vital (IMV), la renda bàsica estatal que arriba actualment a mig milió de llars i cobreix 1,4 milions de persones a Espanya. Les modificacions milloren la compatibilitat d’aquesta prestació amb un salari, per tal d’incentivar que els receptors de l’IMV busquin feina i promocionin professionalment. Entraran en vigor a partir de l’1 de gener del 2023 i de manera automàtica, és a dir, sense que el beneficiari hagi de sol·licitar res.

Tot seguit desgranem els detalls de la mesura i oferim alguns exemples pràctics de com afectarà els beneficiaris. En les pròximes setmanes la Seguretat Social s’ha compromès a habilitar un simulador ‘online’ perquè els interessats puguin calcular quant millorarà la seva renda disponible amb els nous incentius a l’ocupació.

Els canvis dissenyats des del ministeri liderat per José Luis Escrivá persegueixen eliminar la coneguda com a ‘trampa de la pobresa’. És a dir, que una persona es quedi per sempre cobrant aquesta renda bàsica, que si bé li dona uns mínims per subsistir no arriba per permetre-li un nivell de vida similar al que tenen les persones amb feina i integrades al mercat laboral.

¿Com es compatibilitzen els dos ingressos?

Escrivá introdueix així incentius per compatibilitzar el cobrament de l’ingrés mínim amb un salari, de la següent manera: fins ara la Seguretat Social restava de l’import de la prestació tots aquells ingressos que el beneficiari aconseguia per vies laborals. Posem per exemple que una persona està a l’atur i cobra l’ingrés mínim, que per a una persona sola sense càrregues familiars ascendeix a 5.900 euros a l’any.

I llavors aquesta persona es posa a buscar una feina, acaba trobant una oferta d’una feina temporal per un mes i és contractat. Treballa un mes i cobra 1.000 euros. ¿Què passava fins ara amb aquests ingressos extra? Doncs que l’Estat li descomptava aquests 1.000 euros dels 5.900 euros de l’ingrés mínim i el beneficiari passava a cobrar el mateix, 5.900 euros, dels quals 1.000 euros venien del seu contracte temporal i la resta, de l’Estat. El que generava un problema és que aquesta persona no tenia incentius per buscar feina, ja que si guanyava poc tot el que guanyava ho deixava d’ingressar de la prestació i li sortia més a compte no treballar.

Allà és on entren els canvis aprovats aquest dimarts en Consell de Ministres, que aplicaran de manera automàtica i sense que hagi el beneficiari de sol·licitar res. A partir d’ara els beneficiaris de l’IMV que trobin feina tindran incentius graduals i per cada euro que ingressin de la seva nova nòmina no els veuran descomptats de la prestació. L’esquema dissenyat per Escrivá planteja que l’ajuda sigui més intensa al principi i es vagi moderant a mesura que el perceptor millora els seus ingressos del treball, ja que des de la Seguretat Social entenen que, a millor salari, l’incentiu és menys necessari.

Els incentius a l’ocupació aplicaran durant un any. Llavors la Seguretat Social avaluarà si laboralment el beneficiari ha millorat. Si és així, aplicarà una pròrroga d’un any més a fi d’animar-lo a continuar promocionant. Si, per contra, s’estanca o empitjora laboralment, les facilitats a la compatibilitat seran eliminades.

¿Quant ingressaré a partir d’ara?

La fórmula que introdueix la reforma és la següent: Per a un augment dels ingressos provinents del sou que arribi fins al 60% de l’ingrés mínim, l’incentiu a l’ocupació s’aplica al 100%. Per exemple, si el beneficiari cobra 5.900 euros d’ingrés mínim i aconsegueix un contracte de només un mes que li dona 1.000 euros de sou (cosa que representa el 17% de l’import de l’IMV), a partir d’ara passarà a ingressar 6.900 euros en tot l’any. Abans aquests 1.000 euros de sou es descomptaven dels 5.900 euros de l’IMV.

¿Què passa si el sou és superior al 60% de l’ingrés mínim vital? Per a un augment dels ingressos del treball a partir del 60% i fins al 100% la Seguretat Social suavitza l’incentiu i passa a aplicar un tram entre el 20% i el 40%, depenent del tipus de llar i de la persona té aquests ingressos fruit d’una ocupació nova o d’una millora de les condicions de la que ja tenia. És a dir, per cada euro de més que guanya el perceptor d’ingressos salarials, rep entre 20 i 40 cèntims extres.

No obstant, si el sou arriba a l’equivalent d’1,7 vegades l’ingrés mínim, l’incentiu a l’ocupació queda eliminat. Per exemple, si un beneficiari que viu sol i cobra 5.900 euros a l’any aconsegueix una ocupació pagada amb el salari mínim (14.000 euros bruts a l’any), perdria el dret a percebre l’IMV.

¿Quins són els criteris?