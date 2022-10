Arrenca el nou curs i l’ocupació torna a repuntar, després de les males dades que va deixar al final de l’estiu. Les empreses planifiquen la nova temporada i per a això tiren de contractacions, a un nivell intens en comparació amb els mesos previs a la pandèmia i malgrat la incertesa que continua sobrevolant el tram final de l’any. Espanya va tancar el mes de setembre amb 29.286 afiliats més a la Seguretat Social, fins a un total de 20,18 treballadors en actiu. L’atur, per la seva banda, s’ha incrementat en 17.679 persones, es tracta d’un increment més moderat de l’habitual per a aquest mes.

Contractar més personal és sinònim que la direcció confia a tenir activitat i necessitar aquestes mans extres a curt termini. I, de moment, l’ocupació a Espanya torna a ser un indicador que convida a la tranquil·litat, davant els auguris de frenada econòmica i desacceleració d’altres indicadors.