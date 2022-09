Amb la voluntat d’impulsar la promoció i venda en línia dels comerços locals, l’Ajuntament de Vilafant s’ha adherit a la plataforma d’Internet A casa en un clic, eina que la Diputació de Girona posa a disposició de tots els consistoris de la demarcació per facilitar la compra en línia en els establiments de proximitat.

La plataforma, que té com a objectiu, tal com detalla l’alcaldessa Consol Cantenys, «publicitar i donar a conèixer els comerços, negocis i empreses del municipi i difondre els seus productes», actualment es troba en fase de difusió. «Ara ens hem adherit com a Ajuntament, i en aquests moments s’està enviant una carta a tots els comerços explicant què és aquesta eina per tal que s’apuntin si ho desitgen», concreta Cantenys.

En aquest sentit, els avantatges que ofereix la plataforma A casa en un clic als comerços de quilòmetre zero «són moltes», i és que incorpora, entre altres funcions, un geolocalitzador que serveix per situar les empreses en el territori, així com eines per fer difusió de les seves activitats i per fer publicitat. A més, també possibilita la venda electrònica dels seus productes. «És una forma de fer front a grans plataformes de venda en línia. Estem en un moment en què cal promocionar el comerç local, i més a la nostra comarca, i per això creiem que cal facilitar totes les eines i l’assessorament que els faci falta per fer aquest pas», afirma Consol Cantenys.

Val a dir que aquesta iniciativa ha estat impulsada per l’àrea de Promoció Econòmica del consistori vilafantenc, «que va considerar que era una bona eina i que podia ser útil», diu Cantenys, qui confia que l’adhesió a la plataforma pot ser una oportunitat pels establiments, i també pel municipi de Vilafant. «Esperem que funcioni correctament. D’entrada ens sembla una bona forma de fer un pas a la transformació digital i estar al costat dels nostres comerços», conclou Consol Cantenys.