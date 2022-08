Comerç Figueres ha engegat la maquinària per muntar, el dijous 8 de setembre, una nova edició de la proposta MercaPromoFigueres a la Rambla, durant tot el dia. Aquesta acció està especialment indicada per donar a conèixer l’establiment, la marca, una plataforma social i també per donar sortida al producte de la temporada actual o de l’anterior. Els establiments interessats a participar-hi tenen temps d’inscriure’s fins al 26 d’agost.