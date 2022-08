El preu de la llum pels clients de la tarifa regulada baixarà lleugerament aquest dijous, fins als 382,11 euros per MWh, xifra que representa un descens del 12,4% respecte aquest dimecres, quan va registrar la xifra més alta des que hi ha l'excepció ibèrica amb 436,25 euros MWh, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Energia (OMIE). Concretament, el preu mitjà a la subhasta del mercat majorista se situarà en els 161,88 euros MWh, 24,07 euros menys que aquest dimecres, mentre que la compensació que es pagarà a les centrals de cicle combinat per l'aplicació del topall del gas puja fins als 302,11 euros, és a dir, 52,81 euros més que avui.

D'acord amb la subhasta al mercat majorista, la franja més cara serà entre deu i onze de la nit, amb 209,26 euros MWh.