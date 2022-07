Meta, l’empresa matriu de Facebook, Instagram i WhatsApp, va anunciar que al seu exercici fiscal de 2021 va obtenir uns beneficis nets de 39.370 milions de dòlars, un 35% superiors als que va aconseguir l’any anterior, tot i que les seves accions es van desplomar dimecres en borsa un 20%.

L’any passat, la companyia que dirigeix Mark Zuckerberg va ingressar 117.929 milions de dòlars, majoritàriament provinents de la venda d’espais publicitaris, i molt per sobre dels 85.965 facturats durant 2020. Per la seva part, els accionistes de Meta es van embutxacar 13,77 dòlars per títol en comparació amb els 10,09 de fa un any.

Malgrat l’augment de guanys, els comptes de Meta van sembrar el pànic a Wall Street i les seves accions es van desplomar més d’un 20% fins als 258,20 dòlars per títol en les operacions electròniques posteriors al tancament dels parquets novaiorquesos.

En paral·lel a l’augment en inversió publicitària, la firma amb seu a Menlo Park (Califòrnia, EUA) també ha vist com augmenta el nombre d’internautes que utilitzen els seus serveis, que ja arriba als 1.930 milions d’usuaris diaris actius (és a dir, que es connecten almenys una vegada al dia). Aquesta xifra és un 5% superior a la que es va registrar el desembre de 2020.

Si es tenen en compte també els usuaris que es connecten almenys una vegada al mes, el número puja fins als 2.910 milions, de manera que que més d’un terç de la humanitat està connectada a alguna de les plataformes de Meta.

L’empresa, que fins a l’octubre de l’any passat s’anomenava Facebook, és propietària, a més de la xarxa social, de les populars aplicacions Instagram, WhatsApp i Messenger, així com de la marca de productes de realitat augmentada Oculus. Excepte Oculus, que ven aplicacions i dispositius de realitat augmentada, la principal font d’ingressos de totes les altres plataformes és la publicitat ‘online’.

«M’enorgulleix el progrés que vam aconseguir l’any passat en moltes àrees de creixement important com el comerç i la realitat virtual. Continuarem invertint en aquestes prioritats el 2022 a mesura que treballem per construir el metavers», va apuntar Zuckerberg al presentar els comptes, amb referència al seu projecte de crear un món de realitat augmentada.