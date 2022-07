El Rotary Club de Roses Empuriabrava ha celebrat la cerimònia de canvi de presidència de l’entitat. Manel Bartoll, després d’un any de mandat, ha deixat la presidència del Rotary Club Roses Empuriabrava per donar el relleu a Iñaki Millán, col·locant-li el collar que el distingeix com a nou president.

L’acte que va tenir lloc el passat divendres 8 de juliol a la seu de l’entitat, l’Hotel Risech va ser especial, ja que després de dos anys de pandèmia, va congregar un alt nombre de rotaris i de convidats. De cara als objectius marcats durant el seu mandat, el nou president Iñaki Millán, va destacar que «fem front a un any amb nombroses activitats a organitzar, perquè, a més de les habituals, es dona la conjunció que també haurem d’organitzar un Eurostar i un Girorotary en aquest mateix any, sense oblidar-nos el Projecte Polaris». Àmplia participació Cal destacar que l’acte de canvi de president del Rotary Club Roses-Empuriabrava va comptar, com és tradicional, amb la màxima autoritat de Roses, l’alcalde Joan Plana, i de representants d’entitats socials del municipi, com ara Laura Domènech i Sandra De Caprio, de FADIR; Jordi Segura, de la Creu Roja Roses-Castelló d’Empúries, i l’empresària Conxita Mach, membre de la Fundació Roses Contra el Càncer, així com del director de la Residència Pi i Sunyer, Josep Marés.