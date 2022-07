El rènting d’automoció va descendir el 6,5% el primer semestre del 2022 en comparació amb el mateix període de l’any anterior, fins a les 125.016 operacions, segons xifres facilitades per l’Associació Espanyola de Lísing i Rènting (AELR).

Els vehicles elèctrics, de gas liquat i de gas comprimit van representar, en conjunt, el 2,8% de tots els matriculats en aquesta modalitat, amb fins a 3.419 vehicles. Dins d’aquest capítol, els elèctrics van ser els més venuts, amb 2.727, i van representar el 2,2% sobre el total de rènting. El 41,1% dels vehicles van ser de propulsió dièsel, amb 51.333 en total, i els de gasolina van representar el 56,2%, amb 70.264 vehicles.

El rènting de turismes es va reduir el 3,7%, fins a les 103.623 operacions firmades el primer trimestre respecte a l’any anterior; de furgonetes se’n van firmar 14.180, un 25,3% menys; en tot terrenys es van subscriure 5.069 operacions amb un augment del 10,6%; de camions n’hi va haver 1.040, el 29,5% menys; i el rènting agrícola va mobilitzar 1.084 operacions, el 3,7% més.

José Coronel de Palma, president de l’AELR, ha afirmat que «al juny s’ha verificat el lliscament a la baixa en l’activitat», en paral·lel a l’evolució del mercat de compravenda de vehicles. Ha indicat també que això es deu a les persistents incerteses geopolítiques i macroeconòmiques.

Dades de juny

Dos de cada 10 vehicles que es van matricular a Espanya el mes passat van ser de rènting. Incloent-hi tant les de vehicles nous com les d’utilitzats, al juny es van fer concretament 114.534 compres, el 7,5% menys que el mateix mes de l’any anterior.

Per autonomies, el negoci del rènting d’automoció a la Comunitat de Madrid va registrar el juny d’aquest any 26.163 operacions, una xifra un 10% inferior a la del mateix mes del 2021. Mentre que a Catalunya es van firmar 1.282 operacions el mes passat, el 30% menys que el mateix mes de l’any anterior. Per marques, Volkswagen va ser la que més vehicles va matricular mitjançant rènting al juny, amb fins a 3.062, el 9,4% menys que el mateix mes del 2021.