En la localitat de Capmany, un enclavament idíl·lic a l'Alt Empordà, es troba un meravellós castell fortificat del segle XVII que ha sortit a la venda per 1.337.000 euros. Descrit com una meravella arquitectònica única, ple d'espais majestuosos i senyorials; el castell va ser reformat fa poc mantenint els detalls de l'època (parets, paviments, llindes...).

El portal Idealista indica que l'habitatge disposa de gairebé 1.000 metres quadrats construïts, repartits en tres edificis independents (la casa, la caseta i la torre) que compten amb nou habitacions, vuit banys, i diferents sales i dependències. A més, en la part baixa de la casa principal, hi ha un celler amb diverses sales per elaborar i conservar vi. La propietat també inclou un edifici amb tres apartaments que estan en règim de lloguer, i el local de l'antiga fleca del poble.

Les característiques del castell el converteixen en un lloc perfecte no només per viure, sinó també per la celebració d'esdeveniments o el turisme rural. El municipi de Capmany, envoltat de vinyes i oliveres, es troba a 20 quilòmetres de la Costa Brava, a 12 quilòmetres de la Jonquera, i a 17 quilòmetres de Figueres.