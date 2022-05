Fa anys que les plataformes de compra i venda d’articles de segona mà van entrar amb força al mercat fins a formar ja part del dia a dia de moltes persones. Per això, el Ministeri d’Hisenda ha enviat una advertència als usuaris de plataformes com Wallapop, Vinted o Milanuncis perquè poden tenir una sorpresa en aquesta campanya de la renda, i és que alguns guanys s’han de declarar.

Segons els càlculs del departament, si les vendes en aquestes plataformes són habituals i el volum d’ingressos supera el salari mínim professional –1.000 euros bruts mensuals en 14 pagues–, es pot considerar que s’està realitzant «una activitat». En aquest cas, el venedor s’ha de donar d’alta com a autònom, declarar l’IVA i complir la resta d’obligacions que corresponguin legalment als treballadors independents.

A més, cal tenir en compte si la venda d’un article en qüestió ha suposat un guany patrimonial, com passa en vendre accions o immobles. Si es ven per sota del preu de compra, el fisc entendrà que no hi ha cap guany i no s’han de pagar impostos. Això és el més habitual en tractar-se de productes de segona mà. Ara bé, si es ven un producte amb un guany patrimonial, s’haurà d’incloure a la base imposable de l’estalvi. Per saber-ho, cal calcular la diferència entre el valor de venda i el de compra i treure les despeses associades a la transacció de cada article. Així mateix, els compradors han de tenir en compte algunes pautes respecte a implicacions fiscals, com l’Impost sobre Transmissions Patrimonials que es liquida en el model 600 i el tipus impositiu del qual és del 4%, generalment, independentment del preu. Hi ha exempcions o bonificacions en preus inferiors a 500 euros. Per això es recomana conservar els tiquets o les factures.