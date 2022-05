El Departament d’Empresa i Treball, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha publicat la convocatòria d’un programa de subvencions per a la contractació de 30 persones refugiades en municipis de menys de 500 habitants de Catalunya (Programa Micromunicipis). L’objectiu d’aquest nou programa és millorar l'ocupabilitat de les persones refugiades o sol·licitants d’asil i facilitar la seva inserció laboral i social en aquests pobles. Aquestes subvencions també busquen dinamitzar la vida dels petits pobles que han perdut població. El pressupost és de 983.133 euros.

La convocatòria del SOC destina 983.133 euros per als ajuntaments de municipis amb menys de 500 habitants perquè contractin persones migrades i refugiades durant 12 mesos a jornada completa, a més d’actuacions de formació en competències transversals (com per exemple, gestió de les emocions, habilitats socials, treball en equip o alfabetització informàtica) i també actuacions d’acompanyament i suport per part de personal tècnic especialitzat en l’atenció sociolaboral a persones refugiades i migrades.

Es preveu realitzar 30 contractacions, que poden ser a persones que tinguin concedida la protecció internacional (Estatut de Refugiat o bé la Protecció Subsidiària), persones que tinguin concedida la protecció humanitària amb autorització de residència i de treball, o persones amb permís de residència i autorització de treball. Prèviament a la contractació laboral hauran d’estar inscrites al SOC com a demandants d’ocupació. Els contractes laborals s’hauran de formalitzar abans de l’1 d’octubre de 2022.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha explicat que amb aquesta iniciativa el Govern vol ajudar les persones que fugen de situacions de repressió o guerra, com Síria o Ucraïna, perquè s’insereixin en la societat catalana. Al mateix temps, ha dit, es pretén dinamitzar la vida de petits pobles que en els darrers anys han perdut població. “Oferir oportunitats de treball i fer que es puguin sentir part activa dels nostres municipis és la millor política d’acollida possible”, ha afegit.

Així mateix, la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge i Mestre, ha apuntat que moltes de les persones que arriben a Catalunya fugint de guerres, conflictes i persecucions són originàries de zones rurals i, per tant, l’acollida a micropobles és una “excel·lent solució per a elles i les seves famílies, i també per al poble que les acull, sovint mancats de població i de renovació generacional”.

El Departament d’Igualtat i Feministes ha col·laborat en el disseny del programa i ho farà també en la seva difusió als ajuntaments interessats. Així mateix, donarà suport a la selecció de les persones i a l’acompanyament en l’acollida social en el municipi amb els programes de mentories i acompanyament que desenvolupa en aquest àmbit d’actuació, mitjançant la xarxa territorial d’agents d’acollida.

Els ajuntaments dels municipis interessats poden sol·licitar la subvenció del SOC a partir del 12 de maig i fins al dia 10 de juny. Hauran d’oferir suport, a les persones beneficiàries i a les seves famílies, en la recerca d’habitatge al municipi i en tot el seu procés d’integració social i laboral.