El departament d’Acció Climàtica del Govern ha anunciat aquest dijous que aprovarà en els propers dies una modificació del decret d’acceleració del desplegament de les energies renovables per tramitar d’urgència els projectes de fins a 5 megawatts (MW), reduint els terminis a la meitat. Ho ha fet coincidint amb el balanç del primer mig any de la seva vigència, en el qual s’ha posat sobre la taula un augment important pel que fa als projectes de renovables que havien iniciat o superat la informació pública, que han passat dels 60 MW de potència eòlica i fotovoltaica al juny de 2021 als 1.200 MW de l’actualitat.

També destaca un creixement exponencial del consum fotovoltaic, que ha duplicat el nombre total d’instal·lacions en 9 mesos. En aquest sentit, s’ha passat de tenir-ne poc més de 13.000 el juny del 2021 a 25.000 en acabar el primer trimestre del 2022, amb una potència que supera els 200 MW.

La consellera Teresa Jordà ha reconegut que tenen “un repte ingent” per endavant, però també “un pla” per seguir posant “totes les condicions per fer-ho possible”. Així ha valorat que la ciutadania estigui responent als ajuts o augmentant el nombre de projectes: “La ciutadania, les empreses, les entitats i els municipis han començat la revolució de l’autoconsum”, ha afegit.

Acompanyada per la secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, la directora general d’Energia, Assumpta Farran i la directora de l’Institut Català d'Energia (ICAEN), Marta Morera, Jordà ha recordat que venien de “deu anys d’aturada” dins d’una “bombolla especulativa de projectes i un territori incendiat”.

Així, ha celebrat que el decret hagi pogut començar a accelerar el desplegament d’energies renovables a Catalunya, especialment l’eòlica i la solar fotovoltaica. “En aquests moments, ja estan en fase d’informació pública o l’han superat una setantena de projectes, dels quals 5 corresponen a projectes eòlics i més de 60 a projectes fotovoltaics”, ha afegit.

El departament també ha recordat que s’han aprovat també altres mesures, com incrementar els recursos humans encarregats d’efectuar la tramitació dels projectes, iniciar l’elaboració del Pla Territorial Sectorial de les energies renovables, desplegar de la xarxa d’oficines comarcals per a la transició energètica, o crear una taula de diàleg social.

Creixement exponencial de l’autoconsum

D’altra banda, des de la implementació del decret el departament ha notat un creixement exponencial pel que fa a l’autoconsum. Així, Acció Climàtica ha passat d’autoritzar una mitjana de 587 instal·lacions mensuals a inicis de 2021 -que representaven 4,6 MW de potència- a més de 1.500 instal·lacions en iniciar 2022 -que representen 8,6 MW de potència mensual. Per tant, en un any s’ha multiplicat per tres la mitjana d’instal·lacions d’autoconsum mensuals autoritzades, i s’ha multiplicat la potència mensual autoritzada pràcticament per 2.

Per demarcacions, Barcelona és el territori on més sistemes d’autoconsum es van instal·lar durant 2021, amb un total de (8.094), seguit de Girona (1.950), Tarragona (1.789) i Lleida (981). De fet, les línies d’ajuts destinats a l’autoconsum fotovoltaic tant en l’àmbit domèstic com en la indústria i els serveis, dotada amb 115 milions d’euros dels fons Next Generation, ha rebut peticions per valor de més del doble del pressupost disponible, motiu pel qual s’ha sol·licitat un increment de la dotació.