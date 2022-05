El proper 30 de juny finalitzarà el termini de presentació de les declaracions dels impostos sobre la renda i el patrimoni corresponents a l’exercici 2021. En aquest exercici s’han produït escasses diferències en relació amb els anys anteriors; la més destacada és una nova deducció per obres de millora en l’eficiència energètica dels habitatges. En qualsevol cas, per fer una bona declaració de renda cal estar ben informat, i a RM Assesors-Sanllehí de Figueres us poden oferir els millors serveis.

Per exemple, l’assessoria RM Assesors-Sanllehí us pot informar de les novetats més destacades, com és la dels lloguers de locals destinats a activitats turístiques, hostaleria i comerç. Quan a causa de la Covid-19 s’hagués convingut reduccions de renda dels mesos de gener, febrer i març de 2021, es podrà computar com a despesa deduïble la quantia de la rebaixa acordada.

Pel que fa als lloguers d’habitatges, com en exercicis anteriors, s’aplica una reducció del 60% sobre la renda neta d’aquests lloguers, però a partir de l’11 de juliol de 2021 sols es permet aplicar aquesta reducció sobre els imports declarats i no sobre els excessos que en el seu cas determini l’administració o la inspecció de Tributs.

Tanmateix, hi haurà reducció per aportacions a plans de pensions i a altres sistemes de previsió social. La quantitat màxima que es permet aportar individualment amb dret a desgravació s’ha reduït de 8.000 a 2.000 euros anuals i de 2.500 a 1.000 euros anuals quan es tracti d’aportacions a favor del cònjuge. No obstant això, en el cas d’aportacions empresarials aquell límit individual es podrà incrementar fins als 8.000 euros.

Alhora, enguany hi haurà deducció per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges. Amb efectes des del 6 d’octubre de 2021 s’introdueixen noves deduccions del 20, 40 o 60% per obres en habitatges i edificis residencials que millorin l’eficiència energètica i s’exclou de tributació determinades subvencions i ajuts per a la rehabilitació.

Ara bé, una de les novetats més destacades són les criptomonedes. Aquest any s’ha inclòs en la declaració de la renda un apartat específic per identificar els imports en monedes virtuals. En cas de transmissió s’haurà de tributar pels guanys en la renda de l’estalvi.

També cal recordar les novetats introduïdes en l’exercici anterior per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19, i que aquest any continuen vigents. Són les següents. Els treballadors en ERTO hauran de declarar les prestacions rebudes i podran fraccionar en sis quotes l’impost que en el seu cas hagin de pagar. Els treballadors que hagin teletreballat des de casa no hauran de declarar la compensació rebuda de l’empresa que no excedeix-hi de les despeses que hagin tingut per aquest motiu. Finalment, en el cas dels empresaris i autònoms, les prestacions per cessament d’activitat tenen la consideració de rendiments del treball, no d’activitats econòmiques.

