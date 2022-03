Les dades amb què treballa l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) permeten afrontar amb optimisme la propera Setmana Santa i la temporada d’estiu pel que fa a les reserves del sector, malgrat la conjuntura internacional.

L’entitat ha constatat que el ritme de reserves que hi ha a hores d'ara apunta cap al retorn de la "normalitat turística" després de dos anys de pandèmia, amb una recuperació progressiva del turisme estranger, sobretot del turisme procedent d’Alemanya, Holanda, Bèlgica i França, que és essencial per a la reactivació de tot el comerç local, la restauració, les empreses d’activitats i la cadena de valor turística en general. I també amb un bon comportament de les reserves en general, en especial de les de visitants procedents de l’àrea de Barcelona que es mantenen com el client majoritari per aquesta Setmana Santa.

Segons una enquesta realitzada en els últims dies entre les empreses gestores i propietaris que formen part de l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), el 46% de l’oferta total d’allotjaments estarà disponible per Setmana Santa.

“Estem avançant amb un ritme de reserves que ens fa ser optimistes i pensar que aquesta temporada les xifres d’ocupació podran fregar l’etapa prepandèmia”, asseguren des de l’ATA. “En algunes zones estem tenint reserves amb força antelació tal com succeïa abans de la pandèmia”, afegeixen des de l’entitat.

Segons l’Associació, les dades confirmen que el sector dels apartaments i habitatges d’ús turístic es manté com una de les tipologies d’allotjament més ben posicionades pels nous hàbits dels turistes arran de la pandèmia que prefereixen allotjaments que els donin més privacitat i amplitud d’espai.

Pel que fa als efectes al sector del conflicte d’Ucraïna l’entitat afirma que, en general, de moment no són significatius i espera que es resolgui el més aviat possible pel bé de la població ucraïnesa i per l’estabilitat a Europa.

Sobre l’ATA

L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava- Pirineu de Girona (ATA) es va constituir el 8 de juny de 1993. L’entitat aglutina 12.000 unitats d’apartaments i vil·les de lloguer turístic legalitzats i distribuïts per tota la Costa Brava, Interior i Pirineu de Girona. L’Associació està integrada per intermediaris i propietaris d’Habitatges d’ús Turístic i blocs d’Apartaments Turístics. El total de places del sector a la demarcació és de 195.000, una xifra que representa més del 50% de l’allotjament turístic.