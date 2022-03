Comerç Figueres en col·laboració amb l’Ajuntament de Figueres, ja està treballant en una nova campanya: la 1a edició de la Ruta de la Tapa Surrealista, «una campanya gastronòmica que consisteix en l’elaboració d’una tapa amb inspiració daliniana maridada amb una copa de vi de l’Empordà» expliquen els impulsors.

Enguany la proposta se celebrarà del 2 al 19 de juny 2022. Pot participar en aquest esdeveniment qualsevol establiment que sigui o no associat a Comerç Figueres. A més, hi haurà tres premis cadascun dels quals valoraran la tapa la més original, la millor presentada, i la presència de producte km 0.

Les persones que vulguin participar, s’han de descarregar el Document d’Adhesió a la campanya Ruta Tapa Surrealista de la web de Comerç Figueres on es troba tota la informació necessària i les condicions de participació per a associats i per a no associats. Les inscripcions s’han de fer abans del 25 de març 2022.

Altres iniciatives

Comerç Figueres continua amb la seva organització d’esdeveniments per promocionar-se a la ciutat. Recentment, també ha convocat el primer concurs de Poemes Visuals adreçat a l’alumnat d’educació primària i secundària dels centres educatius de la ciutat de Figueres, amb l’objectiu de donar continuïtat i potenciar la tradició de les Arts de la nostra ciutat. L’associació també s’ha sumat a la iniciativa de la Ceba Negra el festival de crònica negra i true crime de la ciutat de Figueres que es va realitzar els dies 4, 5 i 6 de març 2022, amb el concurs Busca la pista. Diferents comerços associats van lluir en el seu aparador una empremta digital que els concursants havien de trobar, fotografiar i penjar a Instagram amb el hashtag #cebanegrapista.