Casa Gourmet, la botiga en línia de l’Empordà que ofereix una acurada selecció mensual de vins a preus especials, ha llançat aquest mes de gener un lot de 6 ampolles de tres Denominacions d'Origen: Toro, Ribera del Duero i Rioja.

La proposta de valor de Casa Gourmet és descobrir productes d'alta qualitat però també el preu de venda. D'aquesta manera, el lot valorat en 70 euros es pot adquirir a la web de www.casagourmet.es per només 48 euros.

Els vins seleccionats són Matsu Recio 2020, Bardos Romántica 2019 i Hacienda López de Haro Reserva 2016.

Tres ambaixadors de les Denominacions d'Origen

Matsu Recio 2020 s'ha convertit en el millor ambaixador de la D.O. Toro per ser un dels pocs vins capaços d'aconseguir l'aplaudiment de públic i crítica. Elaborat pel Celler Matsu a La Rioja, amb raïm 100% Tinta de Toro, és potent i fi alhora, fàcil de beure.

Suau a la boca i elegant gràcies als catorze mesos que roman en bota. Al nas té una intensa aroma de xocolata, fruits negres i vainilla. És ideal per maridar amb carns i guisats tradicionals, així com carns blanques amb salsa. Molt interessant tastar-ho amb plats de peix guisats.

Bardos Romántica 2019 és un negre d'autor elaborat de forma artesanal a partir d'algunes de les vinyes més antigues i altes de la Ribera del Duero. Neix a la zona més dura i freda de la Denominació d'Origen, a més de 940 metres d'altitud i és un homenatge a tots els homes i les dones que dediquen la seva vida a la vinya.

Corpulent, però sedós i amable, amb un taní perfectament polit i un agradable final, amb record de fruita negra i sotabosc, té una criança de catorze mesos en botes de roure francès. Aquest Ull de Llebre 100% és ideal per prendre amb rostits, caça major, cabrit al forn o arrossos de carn.

Hacienda López de Haro Reserva 2016 és un negre reserva, amb criança de vint mesos en bota, nascut al cor de La Rioja. Des de la seva senzillesa, rodonesa i elegància, conquereix per la seva impressionant qualitat de raïm. Tot és exemplar, des del seu color robí fins al seu nas de fruita i espècies. A la boca és equilibrat els tanins es fonen amb records balsàmics i de vainilla.

Aquest Rioja 85% Ull de Llebre i 15% Graciano és perfecte per maridar amb un deliciós Roast beef, filet amb foie, embotits ibèrics, guisats potents o formatges curats.

Com funciona el club de vins?

A Casa Gourmet es pot adquirir aquesta selecció de 6 ampolles de vins multipremiats a través de la botiga en línia casagourmet.es o bé per telèfon: 972 678 519.

Els lectors i lectores també es poden donar d'alta al Club de Vins, sense cost, i beneficiar-se de tots els seus avantatges: despeses d'enviament gratuïtes en aquesta selecció i preus exclusius amb descomptes importants. I tot sense compromís de compra, de manera que el soci o sòcia pot saltar la selecció del mes que no li interessi.

Casa Gourmet és una botiga en línia amb seleccions de vi exclusives i productes gastronòmics, el seu llançament al mercat nacional ha tingut lloc el passat mes d'octubre de 2021.

Tres propostes multipremiades

MATSU RECIO 2020

BARDOS ROMÁNTICA 2019

HACIENDA LÓPEZ DE HARO RESERVA 2016

