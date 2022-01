Renfe ha ampliat fins al 31 de gener la possibilitat de canviar bitllet sense despeses davant l'augment de contagis de Covid-19. El 29 de desembre la companyia anunciava que prenia aquesta mesura extraordinària fins al 15 de gener. Atès que la situació sanitària continua complicada ha decidit mantenir-la 15 dies més. Renfe inclou en aquesta mesura els bitllets dels serveis Ave, Llarga Distància, Avant i Mitja Distància. Els viatgers que no van poder viatjar abans del 29 de desembre per motius sanitaris poden tramitar la sol·licitud de canvi a través dels canals habilitats per la companyia ferroviària. Renfe també ha ampliat temporalment la caducitat dels títols multiviatge Avant, Abonament Targeta Plus i Targeta Plus 10 fins al 30 de juny.