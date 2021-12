Restaurants i hotels ultimen aquest divendres els preparatius d'una cita marcada pel contrast entre les expectatives "ambicioses" d'ocupació i els àpats que finalment es podran servir. De celebrar el Cap d'Any amb grans sopars i balls fins la matinada, a resignar-se a fer esdeveniments al 50% d'aforament que han d'acabar a la 1 h. "És un desastre, ens han canviat les regles del joc a mitja partida", lamenta a l'ACN un restaurador de Cabrils. La FECASARM calcula que les pèrdues seran de 90 MEUR al conjunt de Catalunya. Dins la limitació del 50%, però, la patronal creu que s'ompliran bona part de les places disponibles. A Sitges, per exemple, els sopars dels grans hotels estaran quasi plens gràcies a una revifada de reserves d'última hora.

Hotels i restaurants confiaven que la revetlla d'aquest divendres s'assimilaria el màxim possible a la del 2019. Un cop superades les circumstàncies d'ara fa un any –tancament nocturn de l'hostaleria i primer toc de queda-, el món de l'hostaleria augurava una nit de grans salons plens i festa amb ball fins altes hores. L'augment de contagis i les restriccions decretades pel Govern, però, han desmuntat tots els plans i han disparat les cancel·lacions.

El temor als contagis, les quarantenes, els positius de covid, les limitacions horàries i d'aforament han estat un cúmul de circumstàncies que ha buidat la meitat de les places dels restaurants. La FECASARM estima que les pèrdues pels sopars no celebrats sumaran uns 90 MEUR. Boadas creu que les ajudes que ofereix la Generalitat per compensar les restriccions horàries i d'aforament "són molt miserables".

Fins aquest dijous, la previsió era que els establiments haguessin de tancar a les 00.30 h en plena celebració del Cap d'Any. Una norma que la `patronal demanava flexibilitzar fins a la 1 h per a què els clients poguessin celebrar mínimament la benvinguda al 2022 "i no haver de marxar ràpid just després de les campanades". Finalment, la Generalitat hi ha accedit.

Des de FECASARM insisteixen que el toc de queda i les limitacions a la restauració són mesures "contraproduents". Boadas assegura que l'ús del passaport covid havia incentivat la vacunació i, per tant, la protecció contra la malaltia. "Però amb l'oci nocturn tancat i el toc de queda, la gent ja no veu necessari vacunar-se", afegeix.

A Cabrils, amb una població de poc més de 7.000 habitants, no hi ha toc de queda, però això no ha influït positivament en les reserves per aquesta nit: "Hem de tancar igualment aviat i no es pot fer revetlla", es lamenta Sergio González, titular del negoci i president de l'Associació d'Hostalers de Cabrils.

En aquest poble, a més, la restauració viu de clients d'altres municipis, on sí hi ha toc de queda, i que han acabat optant per no sortir a sopar. Per González, tot plegat és un "desastre", ja que s'han hagut de retornar pagaments i, per contra, totes les neveres ja eren plenes: "Ens han canviat les regles del joc a mitja partida i estem desesperats".