El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha ampliat temporalment la caducitat dels títols multiviatge dels trens Avant que discorren per línies d'alta velocitat. En una nota explicativa, el Ministeri afirma que la mesura es pren per afavorir l'ús d'aquest servei ferroviari, subjecte a Obligació de Servei Públic, davant d'altres models alternatius de transport "menys sostenibles".

Així, la validesa de l'abonament Targeta Plus passarà de 30 a 60 dies, mentre que la de la Targeta Plus 10, en les modalitats Ordinària i Estudiant, passarà de 8 i 10 dies respectivament, a 20 en ambdós casos. Els nous terminis de caducitat d'aquests títols seran aplicables fins al 30 de juny del 2022, tot i que no es descarta ampliar-los.

Segons explica el Ministeri, la mesura d'ampliació, presa per primer cop l'octubre del 2020, en plena crisi per la pandèmia de la covid-19, va resultar "beneficiosa" per a la utilització del servei Avant, ja que va "permetre" mantenir els viatgers. L'entitat ministerial opina que si no s'hagués adequat la caducitat dels abonaments, aquests usuaris podrien haver optat per altres mètodes de transport.Ara, amb les "incerteses" que crea la variant òmicron, el Ministeri opina que "resulta aconsellable" tornar a ampliar la caducitat dels títols.