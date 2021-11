El Setmanari de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres han organitzat la 2a edició del Concurs d’Aparadors Nadal a Figueres com a revulsiu del consum local i per dinamitzar la vida comercial de la ciutat. S’han creat sis categories, cinc de les quals estan dotades, cadascuna, amb 500 euros de premi, a més d’una campanya publicitària valorada en 300 euros al Setmanari de l’Alt Empordà.

Aquestes cinc categories són per als aparadors més figuerenc, més original, més sostenible, més periodístic i més amateur (handmade). Tots els establiments que s’adhereixin a la campanya opten, a més, al Premi Millor Aparador Nadalenc 2021, dotat de 1.000 euros i d’una campanya publicitària valorada en 300 euros al Setmanari de l’Alt Empordà.

Tots aquells establiments que tinguin pensat concórrer al concurs han de saber que el termini d’inscripció s’obre el dilluns 22 de novembre i hi ha temps per apuntar-se fins al 12 de desembre. Apuntar-se és molt senzill si cliques sobre aquesta imatge (recordeu, l'activació és el 22 de novembre). A banda d'omplir aquest formulari, també hi ha l'opció d'inscriure's a través del correu electrònic aparadorsfigueres@emporda.info.

El jurat de la 2a edició del Concurs d’Aparadors Nadal a Figueres l’integren la regidora de Comerç de l’Ajuntament de Figueres, el director del Setmanari de l’Alt Empordà, el director del Museu de l’Empordà i un representant de la Cambra de Comerç de Girona.