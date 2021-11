Vilafant deixarà d’ingressar el proper 2022, quasi 200.000 euros menys, a causa de la sentència de les plusvàlues i la fi de la concessió de l’autopista, per això, per poder seguir donant tots els serveis, s’ha vist obligat a actualitzar els seus impostos que no augmenten des de fa una dècada.

En el ple extraordinari, per aprovar les ordenances pel 2022, s’ha acordat augmentar l’IBI d’acord amb l’IPC, el que suposa un augment del 4,5%. Pel que fa a les bonificacions d’aquest Impost de Béns Immobles, es manté la bonificació del 30%, durant els dos anys següents a la finalització de les obres d’aquells habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament elèctric d’energia solar. Una mesura que vol continuar fomentant l’ús de les energies renovables al municipi. L’Impost de construccions, el 2022 augmentarà un 0,25%. Pel que fa a les taxes, de cares el 2022 es calcula que el servei de recollida i eliminació d’escombraries sigui més costós, això comporta un augment de les tarifes que els ciutadans acabaran pagant. Uns costos de gestió dels residus que fixa l’abocador comarcal gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Per tant el proper any, s’incrementa en un 4,5% la tarifa de la taxa de recollida i eliminació de les escombraries, per tal de cobrir el cost d’aquest servei.

Durant el ple s’ha debatut aquesta pujada d’impostos, els grups de l'oposició ERC, Ciutadans i Junts per Vilafant han acusat l’equip de govern de falta de previsió argumentant que ja se sabia que hi hauria aquesta davallada d’ingressos i han proposat que s’haurien d’haver fet pujades d’impostos preventives progressives des del 2015 fins a l’actualitat i així no haver de pujar l’IBI un 4,5%.

L'alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys ha defensat la gestió econòmica dels darrers anys, que ha permès que durant aquests anys no s’haguessin d’ apujar impostos, oferint més i millors serveis als veïns amb unes finances sanejades, pagant els proveïdors a 23,59 dies de mitjana i reduint l’endeutament municipal des de l’inici de la seva gestió del 62% el 2010 a un 41% en l’actualitat. «Els impostos s’han d’incrementar quan és necessari i el 2022 ho serà perquè les aportacions estatals i de la Generalitat han estat en davallada any rere any, i es proposen augments de retribucions a funcionaris o retallades, sense compensació estatal carregant sobre els municipis i els ciutadans tota aquesta pressió impositiva» ha explicat, durant el ple, l’alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys.

També ha exposat que aquesta bona gestió dels recursos públics ha mantingut un nivell alt d’inversions, i que l’oposició ha reconegut i en les que han sigut partícips, a la vegada que s’han incrementat els ajuts socials d’acord amb la situació econòmica de cada moment. Al final de la intervenció, i per explicar-ho gràficament l’alcaldessa ha reforçat les paraules del regidor d’hisenda Kiko Marín, que ha explicat que aquest increment representarà uns 25 Euros per família o habitatge. Una hipotètica pujada d’impostos anual, preventiva i durant els darreres anys, hauria suposat una càrrega impositiva pels veïns de Vilafant molt superior i innecessària.

Durant la sessió s'ha evidenciat les diferents visions de tots els grups municipals sobre les maneres de pensar i gestionar les finances municipals.

Des del grup d’ERC han afirmat que per percepcions hauria estat més correcte una gestió impositiva preventiva i sistemàtica. Junts per Vilafant també ha manifestat la seva disconformitat en no apujar impostos durant el mandat i el grup de Ciutadans ha recordat inversions que no s’ajusten a les seves prioritats i per tant tampoc veuen amb bons ulls aprovar les ordenances. L'equip de govern ha mostrat amb dades l'eficiència de la seva gestió durant els anys de mandat, prèviament a la votació, que ha permès aprovar les ordenances per l’any 2022 i començar a elaborar els pressupostos municipals pel proper anys.