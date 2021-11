L'Associació de Cases de Turisme Rural de Girona-Costa Brava-Pirineu ha presentat aquest dimecres TuralGi, una central de reserves de cases rurals a la demarcació. La iniciativa és fruit d'un treball de més de dos anys i d'una reivindicació de diversos propietaris que integren l'entitat de poder gestionar i augmentar les reserves dels seus allotjaments sense haver de dependre de centrals externes. La plataforma web aglutina, de moment, més d'una trentena de cases rurals "autèntiques" i ubicades a la província però s'espera que la xifra s'enfili fins a la setantena a finals d'any perquè algunes estan en procés de sincronització.

El portal ofereix als usuaris allotjaments segmentats per tipologia: cases de lloguer íntegre o per habitacions i una fitxa amb una descripció acurada de l'allotjament, els serveis i els equipaments que ofereix. A més, s'hi fan propostes d'activitats i compta amb una apartat amb les condicions de reserva particulars. La plataforma disposa d'un sistema tecnològic pioner que permet sincronitzar amb diferents motors de reserva i els gestors de canals del sector. A la vegada, els propietaris poden gestionar les reserves i la informació del seu allotjament des de qualsevol lloc, gràcies al servei d’una extranet de fàcil accés.

En definitiva, TuralGi ofereix un procés de reserva 100% en línia, sense intermediaris ni despeses de gestió per als clients, a més de baixes comissions per als propietaris. En aquests moments, les reserves es poden fer a través del portal però està previst que properament es llanci una versió en APP, que es podrà descarregar gratuïtament a través de Google Store i Apple Store. D'altra banda, l'estrena de la central de reserves va acompanyada d'una campanya publicitària per donar visibilitat al projecte. Ho fa sota l'eslògan 'Reserva cases rurals autèntiques'. I és que una de les particularitats d'aquestes cases és que són allotjaments amb "essència pròpia" i regentats per propietaris amb més de 30 anys d'experiència. TuralGi compta amb la col·laboració de la Diputació de Girona, del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.