El secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, ha advertit que el Corredor Mediterrani pot tenir problemes de capacitat "en set o vuit anys" un cop la infraestructura ja estigui enllestida i ha demanat "alçar la mirada" i pensar a llarg termini. En aquest sentit, ha proposat la creació del tercer fil a Portbou o la creació d'un corredor específic per a mercaderies. "Quan comencin a sortir trens dels ports de Barcelona, València, Castelló, Cartagena... estic convençut que tindrem problemes", ha afegit Gavín a la 8a edició de les jornades sobre el corredor organitzades per Expansión. Per la seva banda, la presidenta de FGC, Marta Subirà, ha refermat el compromís s'aspirar a unir en alta velocitat Catalunya i Occitània, entre d'altres.