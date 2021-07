Prensa Ibérica, grup editorial al qual pertany aquest Setmanari, ha nomenat Felipe de Lucas, fins ara director general comercial de Grup Prisa, com a conseller delegat de la seva divisió comercial, Prensa Ibérica 360º.

Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, assegura que «amb la incorporació d’un professional de la seva talla, la companyia fa un pas important en l’objectiu de posar en valor l’escala del grup, que es caracteritza per una enorme capil·laritat territorial i un profund arrelament local dels mitjans que el componen». Felipe de Lucas, de la seva banda, agraeix a Prensa Ibérica l’oportunitat de sumar-se al seu projecte, «de la mà d’un gran equip de professionals, on el nostre repte serà continuar creixent en ingressos i innovar en la comercialització dels nostres mitjans». De Lucas, que des del 1994 ha ocupat diversos càrrecs a les àrees de màrqueting i distribució del Grup Prisa, impulsarà l’estratègia de negoci de Prensa Ibérica que, en un context de canvis profunds al sector, avança en camps com la digitalització, l’analítica de dades, la innovació en els formats i les solucions multimèdia, així com els nous models subscripció digital. Prensa Ibérica ja va incorporar a l’abril a tres professionals de prestigi, també procedents de Grup Prisa, per potenciar la seva àrea comercial: Juan Pedro Díaz Armendáriz com a director general Comercial; Miguel Ángel Fernández com a adjunt al director general comercial, i Mercedes Otálora com a directora comercial.