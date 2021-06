La XIV edició del Mobile World Congress (MWC 2021) s'inaugura aquest dilluns al matí al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, ​​a l'Hospitalet de Llobregat, amb format híbrid. L'esdeveniment espera reunir entre 30.000 i 50.000 assistents, 300 expositors, 600 ponents i 350 empreses emergents distribuïts en 100.000 metres quadrats, que es combinaran amb el format digital.

En 2019, va reunir 109.000 assistents en 120.000 metres quadrats, mentre que el 2020 l'organització va decidir cancel·lar per la pandèmia, que va fer que una trentena d'empreses es decantessin per no assistir-hi.

El conseller delegat de GSMA, John Hoffman, va anunciar al setembre que la fira --normalment entre febrer i març-- s'ajornava a finals de juny, també per la pandèmia, i va assegurar que el 2022 tornarà a Barcelona al febrer ja Xangai a l'estiu.

Protocol Covid

Per a l'assistència segura, GSMA ha creat un pla sanitari amb mascareta, distàncies de seguretat, gel hidroalcohòlic, presa de temperatura al llarg del recinte, test de Covid obligatori per a l'entrada i una app per gestionar el registre i entrada d'assistents.

El MWC donarà també 300.000 euros a l'economia local per a la recuperació, crear ocupació i reconèixer l'activitat de nombrosos sectors a través de programes contra la Covid-19.

A més, GSMA ofereix aquest any una entrada a preu reduït de 21 euros als treballadors espanyols d'11 sectors --com l'automoció, l'educació i l''e-commerce' - i donarà part d'aquesta recaptació.

Empreses

L'esdeveniment tornarà a mostrar les últimes tecnologies mòbils sobre novetats en dispositius, avenços en la implantació de les xarxes 5G i automòbils connectats, encara que més d'una dotzena de multinacionals hagin cancel·lat la seva assistència física.

Entre les empreses que no assistiran presencialment estan Qualcomm, Xiaomi, Samsung, Google, Sony, Ericcson, Nokia, Oracle, Facebook, Cisco, Vodafone, Microsoft, Lenovo, Intel, Deutsche Telekom i British Telecom.

Les principals que sí que estaran físicament són Citi, Orange, Accenture, Acciona, Amazon Web Services, Cellnex, Hewlett Packard, Huawei, Kaspersky, Lleida.net, Parlem Telecom, Satelliot, Telefónica, Verizon, Vodafone i Xiaomi.

Innovació i lideratge

Els principals temes seran la innovació i el lideratge, amb aspectes concrets com el 'blockchain roaming' per al control i la propietat de la informació, mentre que també es presentaran informes centrats en la igualtat de gènere en la indústria, l'economia mòbil, el clima i la intel·ligència artificial.

Les últimes tendències dels mòbils se seguiran centrant en mòbils plegables i intel·ligents amb diverses càmeres i bateries de llarga durada.

Polítics

Les principals personalitats que estaran en el sopar d'obertura de diumenge i en la inauguració de dilluns són el Rei Felip VI; els presidents de Govern i de la Generalitat, Pedro Sánchez i Pere Aragonès, i les alcaldesses de l'Hospitalet i de Barcelona, ​​Núria Marín i Ada Colau.

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, intervindrà en la sessió 'La justícia postcovid' el dilluns 28, mentre que la vicepresidenta segona de Govern i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, formarà part de dues ponències en la primera jornada que debatran sobre l'humanisme, l'ètica, els drets i l'emergència digital al Congrés.

La secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas, serà una de les ponents per debatre sobre les tecnologies més innovadores i la seva aplicació post pandèmia.

Empresaris i intel·lectuals

Entre els empresaris de sector tecnològic destaca especialment el fundador de Tesla, Elon Musk, que dimarts a la tarda pronunciarà una conferència virtual.

Abans, el president de Telefònica, José María Álvarez-Pallete participarà en la sessió inaugural de Congrés, en què també hi seran el conseller delegat d'Orange, Stéphane Ricard, i el conseller delegat de Deutsche Telekom, Timotheus Höttges.

Durant la tarda de dilluns, Álvarez-Pallete participarà en un altra trobada sobre humanisme digital, on hi seran presents el pensador i autor de 'Sàpiens' i 'Homo Deus', Yuval Noah Harari, i l'antropòleg Juan Luis Arsuaga.

Malgrat les absències motivades per la pandèmia, durant el congrés apareixeran altres líders de grans grups empresarials, com el conseller delegat d'IBM, Arvind Krishna, que intervindrà també el dilluns a la tarda, al costat de la consellera delegada d'Accenture, Julie Sweet, i el conseller delegat de ZTE, Xu Ziyang.

Novetats tecnològiques

També s'aniran fent visites temàtiques patrocinades per Dell Technologies, Orange, Royole, ZTE i Kaspersky, que tractaran temes com el 5G i el IOT (Internet de les Coses).

Expositors com Orange i TelcoDR també oferiran visites exclusives per mostrar els seus últims productes i innovacions.

Samsung celebrarà de forma virtual un esdeveniment Galaxy on el protagonisme recaurà en l'ecosistema intel·ligent de la marca sud-coreana i en els seus rellotges intel·ligents o 'smartwatches', on també es mostraran les últimes millores en seguretat.

Google i Huawei no han avançat anuncis importants durant l'esdeveniment, tot i que la multinacional xinesa ha aprofitat històricament per presentar els seus últims dispositius mòbils --com l'Huawei Mate X en 2019--.

Lenovo llançarà de forma virtual --segons ha avançat a través de Twitter-- les seves novetats en ordinadors portàtils i altaveus intel·ligents, entre d'altres.