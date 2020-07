ATA avisa que els autònoms "no aguantarien" un segon confinament

Un 70% dels autònoms tindria problemes per mantenir l'activitat si hi ha un segon confinament.

La Federació d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) avisa que els autònoms espanyols "no aguantarien un segon confinament" per combatre la Covid-19. El baròmetre mensual de l'associació apunta que un 70% dels treballadors per compte propi tindria problemes per mantenir l'activitat o el negoci en cas que es decidís una nova aturada de l'economia. D'aquests, el 16,9% pensa que un nou confinament suposaria el tancament definitiu del negoci, mentre que un 38,2% veu el tancament com una possibilitat. A més, un 15,7% creu que una aturada de l'economia l'obligaria a reduir la mida de l'empresa. Només un 11,2% respon que "podria continuar sense problemes" i el 15,2% restant correspon a feines essencials.

El baròmetre també conclou que sis de cada deu dels autònoms han vist reduïda la facturació en comparació amb l'any passat en un percentatge superior al 60%. Una tendència que es matindrà fins a finals d'any, segons les respostes de més de la meitat dels treballadors per compte propi, que creuen que la seva activitat caurà més d'un 60% a finals d'any en comparació amb el 2019.

Aquests són alguns dels resultats que s'extreuen de l'enquesta realitzada per ATA entre el 14 i el 18 de juliol. L'associació ha rebut 2.045 respostes, de les quals 1.987 han sigut vàlides.