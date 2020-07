El Departament d'Agricultura aprova 5 MEUR en ajuts als pescadors per les vedes

La Generalitat de Catalunya ha convocat les ajudes a la paralització temporal d'activitats pesqueres de les embarcacions de pesca de les modalitats d'arrossegament, encerclament i palangre de superfície de la flota amb port base a Catalunya, realitzades durant els anys 2019-2020.

L'import total atorgat per a aquests ajuts ascendeix a 4.679.194 euros, ampliables en 777.653 euros més. El percentatge de cofinançament és del 50% a càrrec del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i el 50% a càrrec del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA).

La Conferència Sectorial de Pesca d'enguany ha aprovat subvencionar els dies hàbils de paralització temporal de la flota, reclamació llargament demanada per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, per reconèixer l'esforç del sector pesquer català que s'atura dos mesos.

Garantir la competitivitat del sector pesquer és una de les estratègies de l'Estratègia Marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l'economia blava del país. Per això, el Govern reclama al Ministeri que es retorni al model descentraltizat de gestió dels ajuts a les vedes, ja que el sistema actual no funciona.