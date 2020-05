Els càmpings gironins preveuen «posar-se en marxa» durant el juny però reclamen dates per a la reobertura de fronteres

"Calculem que durant el mes de juny es posaran en marxa pràcticament tots els càmpings gironins", ha afirmat el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra. La regió sanitària va entrar en fase 1 dilluns però, tot i això, els càmpings encara no han reobert. Segons subratlla Gotanegra, les restriccions que obliguen a tenir alguns serveis tancats compliquen reprendre l'activitat però, a més, també remarca que per al sector és "clau" i "imprescindible" tenir un calendari precís sobre quan es permetran els moviments interprovincials i, sobretot, quan podran arribar turistes europeus. Gotanegra exposa que alguns clients fidelitzats mantenen la reserva "a l'espera" de confirmar si podran venir de vacances.

"Primer necessitàvem uns protocols assumibles i, en segon lloc, saber quan hi haurà un mobilitat real, tant a nivell interprovincial com europeu o internacional", subratlla el president dels càmpings gironins. Miquel Gotanegra explica que, un cop fetes públiques les restriccions per a la reobertura en fase 1, els càmpings de la demarcació estan treballant en els protocols per adoptar totes les mesures higièniques i sanitàries necessàries.

El president ha destacat, en una entrevista a l'ACN, que els establiments estan "treballant intensament" i estan preparats per tornar a rebre turistes. Quan podran arribar els visitants, però, encara és una incògnita. "Estem pendents que hi hagi un calendari i esperem tenir-lo sobre la taula en els propers dies", ha afirmat Gotanegra que afegeix que, un cop se sàpiguen aquestes dates, podran planificar la reobertura. La previsió amb la qual treballen ara és que al llarg del mes de juny es posin en marxa "pràcticament tots els càmpings" i que estiguin en funcionament a principis de juliol.

Tot i que amb l'entrada en fase 1 els càmpings podien reobrir, Miquel Gotanegra afirma que ho han fet "molt pocs" arreu de Catalunya. Gotanegra, que també és president de la Federació Catalana de Càmpings, especifica que és "molt difícil" reprendre l'activitat amb alguns serveis (piscina, animació, sanitaris o restaurants) tancats: "Un càmping potser perd encant amb totes aquestes instal·lacions tancades".

"Per al sector és molt important que les instal·lacions estiguin funcionant", diu el president dels càmpings que també recorda que el turisme estranger representa el 75-80% dels visitants dels càmpings catalans, i el percentatge fins i tot és més elevat en els que estan a la costa. Miquel Gotanegra admet que fins ara hi ha hagut "moltes cancel·lacions" però hi ha clients fidelitzats que estan esperant a saber si finalment es reobriran fronteres i podran desplaçar-se fins als càmpings.

"El client està esperant que hi hagi un calendari, esperem que quan els client europeu sàpiga quan podrà venir, la situació es reactivi", ha argumentat el president dels càmpings que assegura que aquests turistes "tenen ganes de tornar" i s'està esperant a última hora amb l'esperança de no haver d'anular la reserva.

Assessorament personalitzat



L'Associació de Càmpings de Girona impulsa un pla per assessorar i donar suport als establiments per reobrir "amb màxima seguretat". "El que estem fent és treballar per generar seguretat, tant als nostres equips com als nostres clients", ha explicat Gotanegra. Amb aquest objectiu, neix la iniciativa 'WeCare' d'assessorament personalitzat.

Des d'aquest dijous i durant tot l'estiu, tècnics de l'associació visitaran els càmpings per ajudar a resoldre dubtes en relació a l'aplicació dels protocols obligatoris i fer recomanacions sobre mesures higièniques i de seguretat.

"Estem treballant de manera molt intensa perquè les instal·lacions estiguin el màxim de preparades per poder acollir els visitants amb totes les garanties, i des del primer moment hem treballant per aconsellar i acompanyar els càmpings de Girona perquè això pugui ser així", afirma Gotanegra.

Per a les visites, fan servir un vehicle corporatiu i retolat que, a més, és híbrid per posar èmfasi en els "valors de la sostenibilitat del sector". Els tècnics facilitaran documentació, senyalització, informació de les mesures que cal implantar i, alhora, oferiran suport i assessorament per a la compra de mascaretes reutilitzables.