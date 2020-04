Agricultura destina 3,8 MEUR a les comunitats de regants afectades pels aiguats de l'octubre passat i del gener

Els dies 22 i 23 d'octubre de 2019 es va produir un episodi d'aiguats torrencials que va ocasionar nombrosos danys en les infraestructures de les comunitats de regants implantades en les diverses comarques de Catalunya afectades, que són l'Alt Empordà, el Baix Empordà, l'Alt i el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, el Tarragonès, la Ribera d'Ebre, les Garrigues, el Pla d'Urgell, la Noguera, la Segarra, i el Segrià.

Els danys van ser especialment severs en la conca del Francolí, en les rieres de la Conca de Barberà, l'Alt Camp, el Baix Camp, i el Tarragonès; als afluents del Segre pel marge esquerre (Sió, Ondara, Corb, Gorgs, i la Femosa); al tram final del Llobregat, a la capçalera del Ter, als afluents del Baix Ter (Terri, Onyar i Daró), i a la Muga, així com també a les rieres de tot el litoral i el prelitoral.

D'altra banda, del 20 al 23 de gener de 2020, el temporal Glòria va produir aiguats, episodis de vent, tempestes elèctriques severes, desbordaments de rius i invasió d'aigua salada en terrenys costaners a les comarques del Priorat, el Baix Ebre, el Montsià, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Vallès Oriental, el Maresme, i el Baix Llobregat. Això va ocasionar danys agraris i pesquers molt importants. Les zones més afectades van ser el delta de l'Ebre, la zona del Baix Ter, i l'horta de la llera de la Tordera.

És per això que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya considera necessari establir un ajut adreçat a les comunitats de regants per a la reparació i restauració de les infraestructures hidràuliques de regadiu, tant de les xarxes de distribució com de les xarxes de drenatge, per a garantir la continuïtat d'aquestes comunitats de regants afectades.

Així, el DARP ha convocat l'ajut destinat a les comunitats de regants afectades pels aiguats del mes d'octubre de 2019 i pel temporal Glòria del mes de gener del 2020, com publica, avui, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Aquest ajut té un import total de 3.800.000 euros, i el termini de presentació de sol·licituds és d'un mes des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Tot i la suspensió dels terminis administratius, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (Reial decret 463/2020), el DARP considera d'interès general el restabliment de les infraestructures de regadiu.

Aquestes infraestructures de caràcter comunitari són imprescindibles per a poder dur a terme la gestió de les concessions d'aigua. El subministrament d'aigua és necessari per al desenvolupament dels conreus i el subministrament de les explotacions ramaderes. Per tot això, a fi de garantir la pròxima campanya de regadiu, cal que les comunitats de regants afectades en duguin a terme la reparació urgent, cosa que justifica la seva declaració d'interès general.

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina http://seu.gencat.cat, d'acord amb el procediment establert en l'Ordre de les bases reguladores d'aquests ajuts, publicada al DOGC en data 21 d'abril de 2020.