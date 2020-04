Diversos establiments i comerços de la Jonquera porten la compra a domicili durant el confinament

Diversos comerços i establiments de la Jonquera estan oferint als veïns i veïnes del municipi la possibilitat de fer les seves compres a distància i rebre els productes adquirits a domicili. El servei afecta, principalment, supermercats i botigues que ofereixen béns alimentaris o de primera necessitat, i té per objectiu facilitar l'accés a aquest tipus de productes de les persones més vulnerables o d'aquelles que, per motius laborals, de salut o d'aïllament preventiu, no puguin deixar casa seva durant aquests dies de confinament pel coronavirus.

El servei de compra no presencial amb entrega domiciliària no suposa cap cost addicional per als veïns i veïnes, que poden fer el pagament de les seves comandes amb targeta de crèdit o en metàl·lic. A més, representa una fórmula molt efectiva de reduir els desplaçaments i contribuir parcialment a contenir la propagació de la Covid-19. En aquest sentit, des de l'Ajuntament de la Jonquera es dona les gràcies als comerços i botigues del poble per la iniciativa, que demostra un cop més el compromís d'un teixit que està fent un gran esforç per tal de contribuir a fer front amb èxit a la pandèmia.

Tot seguit s'enumeren els comerços i botigues que ofereixen aquest servei, així com el mètode de comanda establert per cadascun d'ells.