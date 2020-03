Servei a domicili per a gent gran, al BonÀrea de la pujada del Castell de Figueres

La coneguda cadena de supermercats carnis de Guissona, BonÀrea, té un nou establiment comercial al centre de Figueres, a la pujada del Castell, número 18. El nou establiment compta amb una gran acollida i, aquests dies d'emergència sanitària per coronavirus, ofereix servei a domicili per a gent gran. El telèfon de contacte de BonÀrea, per tal que les persones d'edat avançada i amb dificultats amb la mobilitat puguin fer les seves comandes, és el 972 282 846.

«La gent està molt contenta perquè la seva ubicació facilita molt l'accés», diu Albeiro Alzate, l'encarregat del nou establiment. Tota la gamma de productes carnis és realitzada íntegrament per BonÀrea, sense cap intermediari; des de la cria i l'engreix dels animals, passant per l'elaboració i finalitzant amb la venda als seus establiments.

«La preparació amb consciència del seu producte, garanteix una carn de primera qualitat», assegura Alzate. El nou supermercat figuerenc, destacat per l'àmbit familiar que el regenta, obre de dilluns a dissabte, de nou del matí a nou del vespre i els diumenges, i alguns festius, fins a les dues de la tarda. També hi ha un servei de compra online a través de la seva pàgina web.